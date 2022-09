Abida Rajas eksmann svarer på påstandene etter ny bok

I en ny bok, forteller Abid Rajas søster Abida Raja (49), at hun over lengre tid levde i et voldelig forhold. I en pressemelding, avviser eksmannen anklagene.

– Min klient ønsker å påpeke at han nekter straffeskyld for partnervold og

voldtektsanklager. Han vedkjenner at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at de derfor skilte seg i 2015, skriver eksmannens advokat Javeed H. Shah i en pressemelding.

I boken «Frihetens Øyeblikk», beskriver Raja at eksmannen hennes var voldelig, og at hun flere ganger forsøkte å unnslippe mannen.

I boken skriver forfatter Håkon F. Høydal:

«De siste tjue årene hadde vært en kamp mot seg selv: Hun ønsket å gå fra mannen. Men hun måtte bli. På grunn av barna, og på grunn av familien, på grunn av frykten for fattigdom og skam. Nå hadde hun verken barna, penger eller hus.»

VG har tidligere vært i kontakt med Abida Rajas eksmann i forbindelse med bokutgivelsen, som tirsdag ikke hadde lest boken.

– Jeg er i utlandet og har ikke lest boken, så kan ikke kommentere uten å lese det, skriver han i en SMS til VG.

I boka skriver forfatteren at Abida etter stort press fra familien, skal ha møtt én av ektemannkandidatene, en 23 år gammel inngiftet onkel i Pakistan. Hun var 18 år og skulle gått i andre klasse på videregående hjemme i Norge.

«Abida husker ikke om hun sa ja. Men hun sa heller ikke nei. Hun ville bare bort», heter det i boken.

Onsdag svarer eksmannen via sin advokat, at han har levd i god tro om at Abida giftet seg av fri vilje slik hun selv uttrykte ovenfor han.

– Derfor er opplysningene om tvangsekteskap noe han ble kjent med først i 2020.

Boken kommer ett år etter at venstrepolitiker og tidligere statsråd Abid Raja kom med sin bok «Min skyld». Boken er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal og ble lansert tirsdag morgen etter mye hemmelighold. VG har ikke hatt noe med utgivelsen å gjøre.