Sigurd Elias Stette er talsperson for legene bak det varslede søksmålet.

130 leger vil saksøke staten

Hundrevis av leger som er utdannet i Danmark, blir ikke godkjent i Norge. Nå varsler 130 av dem søksmål mot staten og Helsedirektoratet.

Kortversjonen 130 leger utdannet i Danmark planlegger å saksøke den norske staten og Helsedirektoratet.

Legene mener at Helsedirektoratet bryter loven ved å ikke godkjenne deres danske turnusutdanning for arbeid i Norge.

Ordningen krever i dag at medisinstudenter fra Danmark først fullfører den danske turnusordningen, og deretter den norske turnusordningen hvis de ønsker å jobbe som leger i Norge.

En talsperson for legene, Sigurd Elias Stette, påpeker fastlegekrisen og understreker behovet for danskutdannede leger i Norge.

Advokat Hilde K. Ellingsen hevder at Helsedirektoratets praksis er i strid med EØS-avtalen.

Helsedirektoratet bekrefter at de mottok varselet 8. juli og tolker EØS-avtalen annerledes enn legene. Vis mer

De 130 legene og legestudentene mener Helsedirektoratet bryter loven ved ikke å godkjenne den danske turnusutdanningen når de skal jobbe som leger her hjemme i Norge, skriver Aftenposten.

VG har tidligere skrevet om leger som ikke får autorisasjon som leger i Norge etter fullført utdanning i Danmark.

Dagens ordning gjør at studenter som tar medisinutdanningen i Danmark først må ta den danske turnusordningen for å fullføre utdanningen. Hvis de senere vil jobbe som lege i Norge, må de gjennom den norske turnusordningen også.

Opprop mot arbeidsforhold

Han peker på fastlegekrisen, og mener helsevesenet har stort behov for kompetansen han og andre danskutdannede leger sitter på.

– Samtidig ser vi at unge leger står frem og forteller om et enormt arbeidspress, med lite overskudd til å være vanlige mennesker i det helsevesenet vi har.

På sosiale medier har det den siste tiden oppstått et opprop mot uutholdelige arbeidsforhold for leger i Norge under emneknaggen #legermåleve.

– Jeg mener det er feil at vi ikke kan bruke leger med kompetanse fra Danmark til å løse utfordringene, sier Stette.

Sigurd Elias Stette er i gang med spesialiseringstjenesten i Norge, etter å ha jobbet i halvannet år som lege i Danmark.

Han peker på en rapport som kom i 2019, hvor et ekspertutvalg gjennomgikk den danske turnusutdanningen, og sammenlignet med den norske.

– De mente at den i innhold var sammenlignbar og at den burde godkjennes, sier han.

Advokat: I strid med EØS-avtalen

Advokat Hilde K. Ellingsen, som representerer legegruppen i søksmålet, mener Helsedirektoratets tolkning er i strid med EØS-avtalen.

– Dagens praksis utgjør en ulovlig restriksjon etter EØS-avtalens hoveddel. Kvalifikasjoner opparbeidet i dansk turnus må anerkjennes så langt de samsvarer med kvalifikasjoner man trenger i Norge, sier Ellingsen til Aftenposten.

Helsedirektoratet bekrefter overfor at de mottok varselet 8. juli. De tolker EØS-avtalen annerledes enn de 130 legene.

Helsedirektoratet.

– Vi er bundet av EØS-avtalen. Studentene og advokaten tolker her regelverket annerledes enn norske myndigheter, sier Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet.

Hun viser til Helsedepartementets lovtolkning. Det står i et brev fra desember 2021 at praksisen legene har hatt i Danmark, skal regnes som en del av deres grunnutdanning, og at den derfor ikke kan godskrives som relevant turnus i Norge.

Alfred Bjørlo i Venstre sier til VG at det er bra at legene tar grep for å løse opp i det han kaller en åpenbar systemfeil.

– Det er helt uforståelig for Venstre at man ikke har klart å finne en løsning på dette problemet tidligere. Dette vitner om en håpløst lite fleksibel holdning fra myndighetene, sier han.

Også han peker på legemangel i Norge.

– Vi trenger flere leger, og da er dette en enkel sak å løse opp i for å få tilgang på flere raskt.

Bjørlo etterlyser grep fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Ineffektivt

Stette mener at Helsedirektoratet har misforstått den danske videreutdanningen.

– De sier at turnusordningen er en del av grunnutdanningen, og at det derfor ikke kan sidestilles med den norske ordningen. Det mener vi er ulovlig, feil og veldig ineffektivt.

Stette er overbevist om at den danske ordningen ikke mangler noe i kvalitet, sammenlignet med den norske.

– Helsedirektoratet avviser å gjøre en faglig vurdering, men hvis de hadde gjort det, er jeg sikker på at de vil være nødt til å godkjenne den danske ordningen, sier han.

Ifølge tall fra Legeforeningen tar danskutdannede leger som allerede har vært gjennom en turnusordning opp 40 til 60 turnusplasser i Norge hvert år. Det skjer samtidig som det er lange køer for å få turnusplass for medisinstudenter fra Norge.

