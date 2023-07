CROCS PÅ RØMMEN: Her viser Marie foreldrene hvordan crocsen forsvant, etter at hun ble gjenforent med skoene.

Marie (5) mistet badeskoen hos mormor: Fant den i fjæra hos farmor – 1,2 mil unna

Marie mistet den ene crocsen da hun badet på hytta hos farmoren og farfaren i Åros. Elleve dager senere dukket de opp – ved mormoren og morfarens hytte 1,2 mil unna i luftlinje.

Siden Marie er badeglad, er det naturlig å eie et par rosa crocs med tilhørende enhjørning-pynt, til vannlek og bading.

Femåringen og resten av familien – Hedda (3), Carl Christian (1), og foreldrene Julie og Carl Phillip – var på ferie hos farmoren og farfaren i Åros i Oslofjorden, da hun mistet den ene crocsen sin i strandkanten.

Denne sommeren skulle de først besøke foreldrene til pappa Carl Phillip, før turen gikk til fjells. Etter noen dager i høylandet skulle de tilbake til Oslofjorden, og besøke mormoren og morfaren på Bjerkøya.

Etter at de hadde pakket sammen sakene fra Åros, oppdaget familien at den ene crocsen til husstandens eldste barn manglet. De lette i vannkanten ved hytta, siden Marie sa hun hadde mistet den der, men til ingen nytte.

– «Ja, ja, da er nok den tapt», tenke vi, sier mor Julie.

FAMILIEFERIE I OSLOFJORDEN: Familien på fem har tilbrakt ferien både hos farmor og farfar i Åros og hos mormor og morfar på Bjerkøya. Crocsen seilte sin egen sjø mellom de to stedene.

– Skoen min seilte

Marie er glad i de rosa skoene med enhjørninger, men måtte klare seg uten da de reiste videre på fjelltur.

Etter noen dager på fjellet, så tok familien turen til Bjerkøya hvor mormoren og morfaren har hytte.

– Vi hadde glemt hele greia med crocsen, men der på stranden på sørspissen av Bjerkøya, der lå den. Vi kjente den igjen med en gang på grunn av enhjørningen, forteller Julie.

– Skoen min seilte helt bort fra hytta til farmor og farfar til hytta til mormor og morfar. Det er litt rart, men også veldig gøy, sier Marie fornøyd til VG etter gjensynet med badeskoen.

Ifølge Julie er det 1,2 mil i luftlinje mellom de to hyttene, hvor crocsen hadde hatt sin seilas.

SJOKKFUNN: Etter elleve dager «på rømmen» dukket den ene crocsen opp igjen. – Pappas reaksjon var «du store alpakka», forteller Marie til VG.

– Ganske utrolig

Skoene hadde altså vært borte i elleve dager og levd sitt eget liv i Oslofjorden, før den rettmessige eier igjen ble gjenforent med crocsen.

– Avstanden kan også være lenger, avhengig av reiserute. Om jeg hadde kjørt båt med en hastighet på 20 knop, så hadde jeg brukt cirka 25 minutter fra Åros til Bjerkøya, sier Carl Philip.

Familien på fem ferierer to steder i Oslofjorden, og denne sommeren så skulle det vise seg at en god porsjon flaks sørget for at Marie fikk tilbake den savnede crocsen.

– Det er ganske utrolig at vi fant den igjen, og det som er spesielt er at skoen ble borte på hytta til Carl Philip sine foreldre, og dukket opp ved hytta til mine foreldre, sier Julie.

Nå kan Marie igjen gå i det som er et riktig par med Crocs:

– Jeg ble glad da de ble funnet, og nå kan jeg gå med dem resten av sommeren!

GJENFORENT: Marie er glad hun nå kan bevege seg i strandkanten med de rose crocsene.

