HJEMFLYTTER: Hun valgte familiegården foran storbylivet, og ønsker å videreføre oppdrettsanlegget faren bygget fra grunnen.

Frykter hun må legge ned familiebedriften: − Helt absurd

VELFJORD (VG) Lise Hjelmseth (29) tok nylig over familiens oppdrettsanlegg. Nå kan nye regler gjøre at hun må legge ned.

Kortversjonen Lise Hjelmseth er redd hun må legge ned familiens røyeoppdrett, grunnet kostnaden knyttet til nye krav i en forskrift.

Regelverket skal forhindre rømming fra anlegg, men pålegger dyr rapportering. Hjelmseth anslår at det vil koste 150.000 kroner - annenhvert år.

Hjelmseth sier hun aldri har opplevd rømming, og opplever regelverket som urettferdig.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet, sier det ikke er hensiktsmessig å unnta små anlegg, fordi dette ikke er forenelig med behovet til miljø- og driftssikkerhet.

Seniorforsker Odd Ivar Lekang ved NMBU mener at forskriften rammer mindre oppdrettsanlegg uforholdsmessig hardt. Han frykter de små oppdrettsanleggene vil forsvinne. Vis mer

Med trente hender setter Lise Hjelmseth inn brettet med røye i røykskapet, slik hun har gjort mange ganger før. I naborommet svømmer flere tusen ivrige røyer i karene.

Det er kun halvannet år siden hun tok over familiens røyeoppdrett, som faren bygget fra grunnen. Nå truer en forskrift forskriftEn forskrift er et generelt regelverk som er vedtatt av offentlig myndighet (snl.no). familiebedriften.

– Den er ikke tilpasset det vi driver med i det hele tatt, sier Hjelmseth oppgitt.

LUKTER LOKALT: Hjelmseth henter bøk og einer fra skogen, som hun bruker til å røyke å røyen. Dette gir en særegen smak på fisken.

Årsaken, ifølge 29-åringen, er at forskriften blir alt for dyr å etterkomme.

Landbasert-forskriften ble vedtatt av Solberg-regjeringen og trådde i kraft i 2018. Formålet er å forhindre rømming fra innlandsoppdrett.

Den sier at et uavhengig firma skal vurdere tilstanden til oppdrettsanlegg og lage en rapport om sannsynligheten for rømming. Til slutt skal oppdrettsanlegget få en tilstandsgrad av firmaet.

Kostnaden må oppdrettsanlegget ta selv.

Hjelmseth frykter rapporten vil koste 150.000 kroner - hvert andre år.

PÅ TRYGG GRUNN: Forskriften pålegger en geoteknisk undersøkelse av grunnforholdene. Hjelmseths anlegg er støpt på fjell: - Hvorfor skal vi ha en geolog til å sjekke grunnen?

Den unge oppdretteren mener også at forskriften er urettferdig, fordi den stiller samme krav til de små oppdrettsanleggene, som de store.

Hjelmseth produserer rundt 15 tonn fisk i året, til sammenligning produserer de store oppdrettsanleggene for laks flere tusen tonn.

– Det er så tydelig at de bare har tenkt på laksenæringen, sier hun.

Info Dette er landbasert-forskriften Forskriften heter «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk». Den stiller krav til at et uavhengig tilsynsfirma, skal lage en rømmingsteknisk rapport av anlegget. Denne skal inneholde: En tilstandsanalyse av anlegget

En plantegning og prosessdiagram over avløpssystem og leveringssystem i anlegget

En risikovurdering av drift og levering av fisk

Informasjon om anleggets oppbygning og funksjon, blant annet en geoteknisk vurdering av grunnen i samsvar med kravene i Norsk Standard 9416:2013. For eksisterende anlegg hvor det ikke lar seg gjøre å vurdere grunnen, skal grunnforholdene i området hvor anlegget er plassert, dokumenteres

En vedlikeholdsplan for anlegget. Tilsynsfirmaet skal gi anlegget en tilstandsgrad. Jo «dårligere» grad, jo oftere pålegger forskriften av anlegget må få nye vurderinger av tilstanden. Vis mer

Hjelmseth vokste opp på gården i Velfjord, Brønnøysund, sammen med tre søsken. Gården drev med skogsdrift, kjøtt- og melkeproduksjon da Hjelmseth var barn.

Faren så at de trengte flere ben å stå på, slik at flere av søsknene kunne ta over gårdsdriften. Etter flere år med søknadsrunder, støtte fra Innovasjon Norge og god hjelp fra naboer, sto røyeanlegget klart i 2001.

Dette har hatt driftstillatelse etter det gamle regelverket som skulle forhindre rømming, forteller Hjelmseth.

Men det holder ikke.

Fristen for å få en gyldig tilstandsgrad fra et uavhengig firma, var 1. januar 2023. Hjelmseth har søkt om å få unntak fra reglene, men fikk avslag. Hun klagde – og fikk avslag igjen.

– Det er helt absurd, sier Hjelmseth.

Nå vet ikke 29-åringen hva hun skal gjøre. Tanken på å legge ned familiebedriften er vond.

– Hvis jeg ikke har noe valg til slutt, så må jeg jo det.

– Driver du ulovlig nå?

– Ja. Men jeg har ikke dårlig samvittighet. Jeg driver forsvarlig og bærekraftig.

RUNDT OG RUNDT: Helt siden Hjelmseth var barn, har hun hjulpet til med arbeidet i anlegget.

Nødvendig for å forhindre rømming

Å unnta mindre anlegg fra kravene er ikke forenelig med behovet for miljø- og driftssikkerhet, mener statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringen er opptatt av å redusere rømmingsrisikoen i alle deler av næringen, skriver han i en e-post.

Ulriksen mener departementet har valgt å gi oppdrettere stor grad av frihet til å velge tekniske komponenter og løsninger.

– Så lenge de kan dokumentere at driften er sikker og oppfyller kravene. Det ville vært langt mer inngripende og kostnadsdrivende om vi stilte spesifikke krav om hvilken teknologi som skal benyttes.

BEVISST STRATEGI: Statssekretær Vidar Ulriksen sier også små oppdrettsanlegg skal rammes av regelverket.

– Også før landbasert-forskriften ble innført, var innlandsoppdrett underlagt et regelverk. Hvorfor ble ikke dette vurdert som tilstrekkelig for de små anleggene?

– Vi skjerpet regelverket fordi vi anser det som helt nødvendig for å ytterligere redusere risikoen for rømming. Ambisjonen er at reglene skal gjelde på tvers av hele akvakulturnæringen.

Selv om rømming i sjøbaserte anlegg utgjør den største andelen av rømt fisk, forekommer det rømming fra også landbasert anlegg, understreker han.

STYRER SELV: – Jeg er veldig glad i plassen jeg bor på, jeg er glad i å være i naturen. Også er det å kunne drive selvstendig, være sin egen sjef, forteller Hjelmseth. Her sammen med hunden Szilvi.

Ifølge Hjelmseth har ikke en eneste fisk rømt fra anlegget siden de startet opp i 2001.

– Det er ikke mulig for fisken å rømme. Fisken må hoppe på gulvet, åpne døren og åpne porten, sier Hjelmseth.

Hun har også flere rømmingssperrer i anlegget.

– Et av de viktigste premissene da vi bygget anlegget var at det ikke skulle være noe rømming. Vi skulle ikke ha noe sykdom, vi skulle ikke bruke medisiner eller kjemikalier.

Hun forteller at de hverken hatt sykdom eller brukt medisiner og kjemikalier så lenge anlegget har vært i drift.

– Det er et paradoks når man se de problemene man har i tradisjonell oppdrett i sjø, med sykdom, lus og sår. Også er det sånne som oss som skal legge ned?

– Hvis ikke blir næringen borte

Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som underviser i oppdrettsteknologi, sier rømming ved landbaserte anlegg er uvanlig.

– Men man kan ikke garantere at det ikke skjer, understreker han.

Kravene i forskriften blir likevel uforholdsmessig dyr for de små anleggene, mener han.

Lekang stiller seg bak Hjelmseths anslag på 150.000 kroner for rapporten, og opplyser at NMBU betalte 300.000 for en slik rapport for deres småskala anlegg.

– Det burde vært gjort en konsekvensanalyse her. Det er stor forskjell på om det rømmer 1000 fisk eller én, sier han.

Han mener forskriften er urettferdig for de små anleggene.

– Jeg er ganske sikker på at det ikke er de små anleggene man har tenkt på her. De små trenger også et regelverk, men det kan gjøres mye enklere, sier han.

– Skal man få til noen distriktsnæring, en tilleggsnæring til landbruket, må man ha spesielle regler for disse. Hvis ikke blir næringen borte.

– Trodde det var ønskelig

Dersom tilsynsfirmaet finner avvik, må Hjelmseth oppgradere anlegget. Hun frykter at anlegget ikke vil passe til regelverket.

1 / 2 FAMILIEGÅRD: Lise Hjelmseth med lillebroren Iver Hjelmseth (27). Han har ansvaret for kuene i sommer. forrige neste fullskjerm FAMILIEGÅRD: Lise Hjelmseth med lillebroren Iver Hjelmseth (27). Han har ansvaret for kuene i sommer.

Hun har bidratt på gården siden hun var barn, og tok ett jobbår ved anlegget etter videregående. Da bestemte hun og faren at hun skulle ta over røyeoppdrettet.

Hjelmseth valgte å studere i Trondheim først, og bodde senere en stund i Oslo. Planen var likevel alltid å flytte hjem til gården og ta over røyeoppdrettet.

– Jeg trodde virkelig at dette var ønskelig i samfunnet. At ungdom vil etablere seg i distriktene.

– Men så møter man virkeligheten og byråkratiet.

