UTØYA: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem på Utøya lørdag.

12 år etter terrorangrepet: − Vi minnes dem vi mistet

UTØYA (VG) Leder for AUF, Astrid Hoem, er imponert hvordan de nye generasjonene reagerer på terrorangrepet på Utøya for 12 år siden.

I år er det 12 år siden 69 personer ble skutt og drept på AUFs sommerleir på Utøya, 22. juli 2011, og åtte mennesker mistet livet i Regjeringskvartalet.

Blant annet AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er på Utøya lørdag ettermiddag.

Eide Hoem var selv på Utøya for 12 år siden, og overlevde angrepet. Til VG sier hun at det er både vanskelig og fint å være på Utøya på en slik dag.

– Jeg er jo veldig glad i Utøya, og føler på mange måter at det er et hjem. Vi er jo her på sommerleir ganske ofte, men det er ekstra spesielt å være her på 22. juli. Vi minnes dem vi mistet, for dette er det siste stedet vi var sammen med dem.

Hoem forteller at å fortsette i politikken etter angrepet hjalp henne, og at det føltes riktig ut. Det er mange ulike grunner til at hun fortsatte i politikken.

– Etter 10-årsdagen ble det snakket mer sant og tydelig over hva som skjedde her for 11 år siden. Det er jeg veldig glad for. For hvert år som går skulle de som mistet livet her vært ett år eldre. Jeg har vært i en bursdag hvor det manglet et bursdagsbarn, og et bryllup hvor det manglet en venn.

Eide Hoem holdt tale under markeringen på Utøya fredag ettermiddag. Der sa hun at Utøya var deres eget lille univers, fri til å være seg selv, og fri fra voksne.

– Det var her vi drømte stort om fremtiden. Uten at vi visste at den fremtiden ikke skulle komme til andre. Kvelden før danset vi på konsert. Vi våknet til sommerens vakreste eventyr, og la oss til vårt livs mareritt. I 12 år har vi levd uten dem. I årene etter snakket vi ofte om den tomme stolen utenfor middagsborget. Den stolen er fortsatt tom. Når årene går ser vi de tomme stolene flere steder.

MARKERING: Det er 12 år siden angrepet på Utøya.

Samhold

Nestleder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, var også på øya under angrepet. Også han synes det er fint å være på Utøya på en dag som dette.

– Dette er en dag for samhold og for å møte hverandre. Både for oss som har opplevd terroren direkte på kroppen, men også for alle som har kommet etterpå. Vi har begynt å samle oss, det er veldig fint selv om det er veldig tungt.

UTØYA: Gaute Børstad Skjervø overlevde terrorangrepet for 12 år siden.

Skjervø mener dagen ikke er noe som gir en vond påminnelse, men en mulighet til å snakke høyt om de som mistet livet. Minnes de som skulle ha vært på Utøya i årene etter.

– Så det er en blandet opplevelse, men det er veldig fint først og fremst. Jeg er redd for at vi som samfunn glemmer. At hvis vi ikke husker på å minnes dem som skulle ha vært her, så blir vi flere ofre for terror og vold. Så blir ofrene for terror og vold på en grå størrelse, at vi glemmer enkeltmenneskene. Det er en viktig påminnelse å huske.

Eide Hoem og statsminister Jonas Gahr Støre holdt taler utenfor Regjeringskvartalet lørdag morgen.

– Det er godt å komme sammen for å minnes, for å aldri glemme, aldri tie. Vi gjør det for drepte, rammede, livsmerkede, sa Støre.