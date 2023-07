FRA STORM TIL FRISK BRIS: Rødts nye leder tar over partiet etter en sterk storm. Selv om solbrillesaken er over, blir det fortsatt frisk bris fra Norges rødeste stortingsparti.

Hun tar over Rødt etter Moxnes-stormen: − Det blir Marie 110 prosent

BASTØFERJA (VG) Rødts forrige leder gikk av i skam. Nå er Marie Sneve Martinussen ny kaptein, men hun lover ingen kursendring for «Rødt-skuta».

Kortversjonen Marie Sneve Martinussen er den nye lederen av Rødt etter at Bjørnar Moxnes gikk av mandag.

Martinussen insisterer på at det ikke vil bli noen stor endring i Rødt med hennes lederskap, og planlegger å fortsette partikursen satt av hennes forgjenger.

Men hun håper at hennes forskjellige bakgrunn og personlighet vil bidra til å bringe frisk energi til partiet.

Martinussens første dag som partileder startet med en pressekonferanse på Stortinget hvor hun svarte om Moxnes' avgang og snakket om Rødts politiske oppdrag.

I utgangspunktet er hun leder kun frem til neste års landsmøte, men utelukker ikke muligheten for å lede Rødt lenger. Vis mer

– Jeg har ganske mye følelser. Jeg har ikke vært på politikerskole og lært meg å skjule dem.

Det er alt annet enn solbrillevær på Moss fergekai.

På tampen av en hektisk første dag som partileder, har Marie Sneve Martinussen invitert VG på fergetur fra hennes ferske hjemby – en kort togtur fra kontoret på Stortinget.

Dagen begynte med en Facebook-post om at hennes forgjenger trakk seg. Deretter kalte den ferske partilederen inn til pressekonferanse.

– Har jeg samlet hele pressenorge i et rom for å høre på meg, så kommer jeg til å snakke om mer enn Bjørnar Moxnes, sier den ferske partilederen kontant mellom svelebitene og kaffeslurkene.

I KJENT FARVANN: Selv om ledervervet kom brått på, er ikke Martinussen uten ledererfaring. Nestledervervet har hun nemlig hatt i elleve år.

Det er kort mellom Martinussens hjemby Moss og arbeidsplassen på Stortinget, hvor hun mandag møtte pressen.

Før hun tok spørsmål fra pressen mandag morgen, benyttet hun like så greit anledningen til å gi et åtte minutter langt foredrag om Rødts politiske oppdrag og den kommende valgkampen, ispedd noen tristesser om Moxnes’ avgang.

– Og det har jeg den fulle rett til å gjøre. Ingen i Rødt har bedt meg være sjelesørger eller hobbypsykolog – de har bedt meg være partileder.

– Så det var bevisst?

– Ja, så klart. Det er ikke noe vits å være i politikken hvis man ikke har et budskap å komme med.

NY KAPTEIN: Nei, ikke på Bastø IV mellom Moss og Horten, men på Rødt-skuta, som er slik hun selv omtaler partiet.

Same, same, but different

Etter elleve år med Oslo-mannen Bjørnar Moxnes ved roret, er det nå altså kirkeneseren Marie Sneve Martinussen som er skipper på Rødt-skuta.

Men de som forventer store endringer i partiet Rødt kan ta det helt med ro:

– Jeg leiter ofte til havet for metaforene på viktige dager, sier hun og skuer innover Oslofjorden.

– Rødt er en skute med stø kurs, og den har jeg tenkt til å fortsette å holde selv om det nå er en ny kaptein, sier hun halvveis på overfarten – også den med stø kurs, riktignok mot Horten.

Rødt-lederen er ikke så opptatt av å snakke om skandalen som har omsluttet hennes forgjenger. Hun har blikket festet utover – på horisonten – og håper det nå blir stille etter stormen.

– Kampen mot Forskjells-Norge, skal nå fortsette med enda større styrke. Og så håper jeg jo at jeg kan bidra med litt friske krefter i det, kanskje.

STÅR STØTT I STORMEN: Det har stormet rundt hele Rødt etter skandaleavgangen til Martinussens forgjenger. Selv har hun stått støtt i stormen. Blir det «smooth sailing» fra nå av?

Akkurat hvordan de friske kreftene vil se ut, er den ferske partilederen imidlertid ikke helt sikker på.

– Det blir 110 prosent Marie, men det blir også 110 prosent Rødt.

– Men er det ingen som kommer til å merke forskjell på Rødt med Moxnes og Rødt med deg?

– Så klart har det noe å si hvem som leder Rødt, men det er ikke det som har mest å si. Jeg har ikke noe nytt politisk prosjekt for Rødt som jeg har tenkt å lansere. Jeg kommer ikke til å stoppe alle løpesedlene som er sendt til trykken, fordi jeg skal ha mitt eget tryne på dem.

– Det blir samme Rødt i ny font?

– Same, same, but different, ja. En styrke i Rødt er at vi ikke har så mye fokus på personer. Det er politikken som teller.

BLIKKET PÅ HORISONTEN: Og er det valgseier og gjennomslag ved neste havn? Det tror i hvert fall Rødts nye leder.

Finnmarking – og det vil folk merke

En annen styrke for partiet vil være Martinussens friske ordbruk og finnmarkske tydelighet – i hvert fall hvis vi skal tro finnmarkingen selv:

– Det blir nok en styrke og en svakhet. Det er sikkert noen som kommer til å sende mail og si at det er too much Marie in monitor, sier hun.

Men personligheten hennes er genuin, sier hun. Martinussen beskriver seg selv som en person med følelsene på utsiden av kroppen. Med det følger innimellom strofer som kan gå en full sjømann en høy gang.

– Så klart er det jo kanskje noen i Akersgata som blir litt opphissa av tydelig ordbruk, men jeg synes jeg er balansert.

MOSS: «Jeg er en mossing». Fra fjordene i Finnmark har Martinussen nå flyttet til Oslofjorden.

Hennes første dag i partilederstolen begynte helt klart med følelser på utsiden av kroppen da hun møtte pressen og svarte for hennes forgjengers solbrille-exit.

– Jeg syns det er skuffende, og jeg blir sint og frustrert, sa hun på pressekonferansen mandag morgen.

Og at det blir følelser fremover mot valgkampen, er Martinussen sikker på:

– Vi er jo ikke, og skal ikke være, gråsteiner i Rødt, sånn som mange politikere i andre partier er.

– Hvem tenker du på da?

– Jeg tror ikke jeg skal starte på dag én som partileder med å fornærme kolleger i andre partier. Det er ikke særlig lurt.

– Det er brainfuck

Bastøferja har nådd Horten, losset og lastet biler, og har nå stø kurs tilbake mot Moss – der Martinussen nå bor med samboer og barn.

– Hvordan ender en kirkeneser opp i Moss?

– Det er brainfuck egentlig. Jeg hadde bodd i Oslo en god stund, men ville flytte ut fra storbyen og samtidig ha kort reisevei til jobb. Broren min bodde i Moss, så da ble det Moss.

Marie Sneve Martinussen ble for alvor kjent som rikspolitiker da hun kom inn på Stortinget for Akershus etter valget i 2021. Opprinnelig er hun fra Kirkenes i Finnmark.

Og det er fra nord hennes politiske engasjement kom fra.

FULL STEAM AHEAD: Stø kurs, rolig sjø, smooth sailing, blått hav så langt du ser – alle de maritime metaforene Martinussen håper på for hennes periode som Rødt-leder. Uansett om den blir kort eller lang.

Hennes bestefar var motstandsmannen og partisanen Håkon Sneve, kan hun fortelle.

– Var det Marx i bokhyllen da du var ung?

– Det var Anne-Cath. Vestly og Astrid Lindgren, svarer den demokratiske sosialisten, som hun selv kaller seg.

Fascinasjonen for havmetaforer er også åpenbar.

– Familien min har fisket i fjordene i Finnmark i 14 generasjoner, men med moderne kvotepolitikk forsvant det livsgrunnlaget. Det var partiets fiskeripolitikk som fikk meg inn i Rødt, som før sin politiske karriere har bakgrunn fra Operasjon Dagsverk og Natur og Ungdom.

Martinussen meldte seg inn i Rødt i 2009, og jammen gikk det ikke mer enn ett år før hun fikk plass i sentralstyret.

SVELE MED BRUNOST: Ja, det må man ha på fergeturen. I hvert fall hvis man vil fremstå folkelig.

Stø kurs oppover

Siden Moxnes og Martinussen ble valgt til ny ledelse i Rødt for 12 år siden, har partiet stort sett opplevd opptur på opptur.

Fra å få 1,1 prosent og null mandater i stortingsvalget i 2013, har partiet i dag åtte mandater på Stortinget og har nådd opp under 10 prosent oppslutning på de høyeste målingene – i tiden rett etter forrige stortingsvalg.

Den trenden har den finnmarkingen all tro på at vil fortsette.

– Verden rundt oss viser at Rødt trengs. Familier over hele landet har bekymret seg for økonomien i sommer og matkøene har vokst. Så vår bevegelse kommer bare til å fortsette å vokse den også.

Om Martinussen ser for seg å lede Rødt lenger enn frem til partiets landsmøte neste vår, er ikke noen hun tenker på nå, skal vi tro henne.

– Men jeg utelukker det ikke.

SHAKE IT OFF: Martinussen rister av seg alle spørsmål om hun vil bli partileder permanent. Mandag kveld har hun bare én tanke i hodet: Å spasere hjem til samboer og barn mens hun hører på Taylor Swift.