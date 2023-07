DRØBAK: En bil kjørte opp på fortauet og inn i uteserveringen til en kafe søndag ettermiddag.

DRØBAK (VG) Lokalsamfunnet er preget etter den dramatiske trafikkulykken søndag, hvor en bil kom susende bortover fortauet. Bare et døgn senere var gjester og ansatte igjen samlet på den berørte kafeen i sentrum.

Søndag ettermiddag ble åtte personer skadet i en alvorlig trafikkulykke i Drøbak, hvor en bil kjørte inn i døren og uteserveringen til Håndveksbakeriet Drøbak.

Valentina Longo (24) var på jobb på kafeen da hun hørte et stort drønn fra fortauet.

– Det var som en eksplosjon, og jeg skjønte at noe hadde truffet vinduet. En av kollegene mine så bilen komme mot døren, og krasje i og ødeleggende den, forteller Longo, og fortsetter:

– Først sto jeg stille, paralysert fordi jeg trodde det var et terrorangrep, fordi det hørtes ut som en eksplosjon.

Kort tid etter sammenstøtet beveget Longo seg ut av kafeen.

– Vi gikk alle ut, for det var glass over alt. Vi så to personer som var hardt skadet. Én var en kvinne som lå på bakken. Hun var blodig og hadde en baby, sier Longo.

Valentina Longo jobber på Håndverksbakeriet i Drøbak.

Etter hendelsen ble en baby først betegnet som kritisk skadet, men denne er per mandag betegnet som lettere skadet.

– Jeg tror det så veldig ille ut, men at det har gått bedre enn fryktet. Det ser ut som at babyen slipper å få varige mén, sa seksjonsleder i Øst politidistrikt, Bente Gerner, til VG tidligere mandag.

– Alle ba meg sjekke avisene

En kollega av Longo, Bertine Thoresen Angeltveit (19), jobbet tidligere på søndagen. Hun dro hjem og sovnet, før hun våknet til flerfoldige meldinger fra personer som var bekymret for henne.

– Alle vennene mine lurte på om jeg var der. Jeg ante jo ikke hva som hadde skjedd. Alle ba meg sjekke avisene – da fikk jeg helt sjokk. Det er ikke hver dag man ser arbeidsplassen sin ødelagt på forsiden av VG, sier Angeltveit.

Det første hun gjorde var å sende en melding til en gruppechat hun har med kollegene, hvor hun heldigvis fikk høre at det gikk fint med dem alle.

– I dag åpnet vi to timer senere, men vi er veldig glade for at vi fikk åpnet i det hele tatt. I dag har vi hatt mange kunder som har spurt oss om det går bra – alle har vært så bekymret, sier Angeltveit.

Bertine Thoresen Angeltveit jobber på Håndverksbakeriet i Drøbak.

Tilbake til stamstedet

Kun én dag etter hendelsen søndag, treffer VG på stamgjestene Nina Strøm og Kristin Voss inne på kafeen. De var ikke på stedet søndag, men er fortsatt i sjokk.

– Det første vi alle lurte på var jo om noen vi kjente var der. Lokalsamfunnet har tatt det bra. Vi har jo hørt at folk hjalp til med en gang, og at nødetatene kom raskt frem. Det er fint å være tilbake her i dag - det snakket vi om før vi dro hit, sier Strøm.

Voss forteller at hun syns det var skremmende å høre om ulykken.

– Det hørtes ut som et skikkelig drama. Det er jo ordentlig fælt for alle involverte. Vi har hørt at det var en ulykke, så det er jo helt forferdelig for sjåføren også, vil vi tro, sier Voss.

Kristin Voss og Nina Strøm var gjester på Håndverksbakeriet i Drøbak dagen etter at flere mennesker ble truffet av en bil på uteserveringen.

Mistet kontrollen

En video politiet sitter på viser bilen komme i høy fart, før den til slutt krasjer i en annen bil.

– Fører har på en eller annen måte mistet kontroll på bilen og kjørt på fortauet, sa operasjonsleder i politiet, Ronny Samuelsen, til VG søndag.

Politiet betegner hendelsen som en ulykke.

Ansatte Longo tenker på hva som kunne ha skjedd dersom hun eller noen andre hadde befunnet seg ved inngangsdøren:

– Da hadde vi blitt knust, sier Longo.

Vurderer å utvide siktelsen

Den som ble mest skadet av de totalt åtte skadede personene, var moren til babyen. Hun befinner seg per mandag fortsatt på sykehus.

– Hun er utenfor livsfare, men har omfattende skader, sa seksjonsleder Gerner mandag.

Sjåføren av bilen, en 87 år gammel mann, har status som siktet i saken. Han er siktet for brudd på veitrafikkloven paragraf 3 paragraf 3Vegtrafikkloven paragraf 3 sier at «enhver», som for eksempel bilførere, skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken.. Mannen har fått førerkortet beslaglagt og er tatt blodprøve av.

– Vi vurderer å utvide siktelsen. Hvis det er betydelig skade på personer vil han bli siktet for straffeloven paragraf 280 paragraf 280Straffeloven paragraf 280 gjelder uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse., sa Gerner.

