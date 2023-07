EKSPERTHJELP: Her får kråka hjelp hos veterinæren ved Anicura. Den hadde surret seg fast i et nylonsnøre.

Kråke berget av brannvesenet: − Han satt bom fast

– Jeg var redd for at brannvesenet skulle synes det var teit eller virke oppgitt, da jeg kom dit, men de brydde seg oppriktig om kråka.

– Brannkonstablene var veldig opptatt av at fuglen skulle ha det bra og kom med masse gode råd da jeg skulle ta den med meg til veterinæren. De sa at jeg måtte huske å legge noe over buret, slik at den ikke ble stresset i bilen, forteller Line-Irene Berg til iTromsø.

Mandag ettermiddag rykket hun ut fra hjemmet på Skittenelv etter å ha fått melding om at kråke hang fast i et tre på Kaldslett etter å ha viklet seg inn i et nylonsnøre.

Øverst i treet han kråka fast. – Det var så høyt at brannvesenet måtte bruke liften, forteller Line-Irene Berg i Fuglehjelp Tromsø.

Sammen med Nathalie Theodorsen driver Berg Facebook-sida Fuglehjelp Tromsø, hvor man kan tipse om fugler i nød.

– Vi fikk tips om at kråka hang der etter en fot. 110-sentralen ble kontaktet, mens jeg hev meg i bilen for å kjøre sørover, forteller hun.

– Da jeg kom fram, var allerede brannvesenet på stedet og jobbet med å få ned fuglen. Det er skikkelig kult at de er såpass på «høgget» og at de tar slike saker på alvor, legger hun til.

PÅ PLASS I BURET: Her har brannvesenet fått kråka ned.

Måtte til veterinær

Mens de andre kråkene i flokken forsøkte å beskytte ulykkesfuglen, forsøkte brannvesenet og Berg å få løs nylontråden som hadde surret seg rundt foten dens.

– Snøret hadde viklet seg skikkelig godt rundt foten, vi hadde ikke kjangs til å få den løs, sier hun.

Turen gikk derfor videre til Anicura på Stakkevollvegen.

– Kråka var tydelig preget og sliten, så det var greit å få sjekket tilstanden uansett. Vi vet jo ikke hvor lenge han hadde hengt der, forteller Berg.

BOM FAST: Snøret satt så godt fast at hverken Berg eller brannvesenet fikk det av.

Tilbake hos flokken

Berg pakket buret med kråka i bilen og satte kursen mot veterinæren.

– Han ble ganske stresse, men roet seg ned hver gang jeg snakket til ham. Det er altså fascinerende dyr, sier hun.

Vel framme hos veterinæren ble snøret fjernet og fuglen undersøkt.

– De fant ut at han var i fin form. Han fikk hvile seg litt og fikk litt vann, før turen gikk tilbake til Kaldslett, der han ble sluppet løs igjen, sier Berg.

– Kråker er fryktelig territoriale, så jeg kunne ikke sluppet han løs hvor som helst. Han var veldig keen på å komme seg tilbake til flokken da vi kom fram, jeg trengte ikke å vente lenge før han fløy av gårde, legger hun til.

– Et liv er et liv

Inge Jakobsen, innsatsleder i Tromsø brann og redning, forteller at han og resten av gjengen ved brannstasjonen gledelig topper opp og hjelper til om de har anledning til det.

– Et liv er et liv, og ingen skal lide unødig, sier han.

Han forteller at brannvesenet først rykket ut med en bil uten lift, men da de kom fram til Kaldslett, så de at de ikke fikk ned fuglen med stige.

– Da rekvirerte vi liften, kjørte opp to mann og et bur og fikk kråka ned. Det er godt at det gikk bra med den, sier han.