FRYKTET FOR LIVET: 92 år gamle Jorunn Nilsson sitter hjemme i godstolen, en uke etter fallulykken på Fagerborg i Oslo.

Jorunn (92) stupte ned i kum: − En dødsfelle

Jorunn Nilsson (92) var redd for å ramle på glatta. Så stupte hun med hodet først ned i en åpen kum.

Med stokken i den ene hånden og handleposen i den andre, var Jorunn Nilsson på vei hjem fra butikken tirsdag i forrige uke.

Den 92 år gamle kvinnen konsentrerte seg om å holde seg på beina på de glatte fortauene på Fagerborg i Oslo.







Så tråkket hun i løse luften og stupte fremover.

– Jeg hang med benene opp og hodet ned. Det var helt mørkt. Jeg hadde fortsatt handleposen i hånden, og den dro meg nedover, sier Nilsson.

92-åringen hadde stupt ned i en åpen kum, bare 50 meter fra hjemmet sitt.

BRUDD: 92-åringen pådro seg ribbensbrudd, brist i en finger og ødela kneet sitt i ulykken.

Fryktet for livet

Ganske raskt kom folk til for å hjelpe 92-åringen, men de fikk henne ikke opp fra kummen.

– Det var to menn som holdt meg i benene. De holdt meg i flere minutter og ble slitne. Jeg ropte til dem: «Dere kan ikke gi slipp, for da faller jeg ned og dør. Dette er ikke en måte å dø på.»

Da VG treffer henne hjemme i leiligheten hennes for første gang, vet hun ikke hvem det var som reddet henne.

– Da de til slutt fikk meg opp, ble jeg tatt med i en ambulanse til legevakten. Så jeg rakk aldri å takke dem. Jeg vet ikke hvem de er, sier Nilsson.

– En dame har falt ned i kummen

Etter en runde i nabolaget, finner VG frem til de to mennene.

– Det var noen som jobbet med fiberledninger utenfor, de hadde fjernet kumlokket uten å sikre eller merke det. Vi snakket om det på kontoret; tenk hvis noen faller oppi der, sier Henrik Ernesto Øygarden.

1 / 2 REAGERTE RASKT: Henrik Ernesto Øygarden så 92-åringen stupe ned i kummen og løp ut på gaten sammen med kollegaen. I den gule blokken bak i bildet, bor Jorunn Nilsson. FALT NED: Kumlokket var fjernet tirsdag i forrige uke, da Jorunn Nilsson stupte ned i kummen. forrige neste fullskjerm REAGERTE RASKT: Henrik Ernesto Øygarden så 92-åringen stupe ned i kummen og løp ut på gaten sammen med kollegaen. I den gule blokken bak i bildet, bor Jorunn Nilsson.

Han var på jobb i Eie eiendomsmegling, og satt bare noen meter unna den 92 år gamle kvinnen kom gående. Kun glassfasaden ut mot gaten skilte dem.

– Hun kom gående med stokk, handlepose og sekk. Hun stavret seg frem langs bilen til de som jobbet med fiberledninger. Så ser jeg at hun ramler ned – med hodet først.

Øygarden ropte til kollegaen sin, Tommy Johansson:

– Tommy! En dame har falt ned i kummen!

«Hjelp, jeg vil ikke dø»

De to løp ut og fikk tak i 92-åringen.

– Jakken og sekken hennes hang fast i en rusten stige nede i kummen, sier Johansson.

– Det var helt mørkt, så vi visste ikke hvor dyp den var. Jeg fikk tak i et ben og Tommy fikk tak i en arm, sier Øygarden.

HOLDT HENNE: De to eiendomsmeglerne Tommy Johansson (t. v.) og Henrik Ernesto Øygarden holdt 92-åringen i en arm og et ben i 5–10 minutter.

Han fryktet det hadde gått skikkelig galt med – og ba forbipasserende om å ringe til ambulanse.

– Vi holdt henne der i fem-ti minutter, så det ble en skikkelig treningsøkt. Hun ropte at hun ikke ville dø, sier Øygarden.

Fikk treffe redningsmennene

En av fibernett-installatørene gikk ned i en annen kum noen meter unna, og kom seg via denne bort kummen der 92-åringen hang med hodet først.

1 / 3 TAKK: Jorunn Nilsson forteller at Henrik Ernesto Øygarden og Tommy Johansson er hjertelig velkomne på kaffe når de måtte ønske. Balkongen hennes har sol og utsikt over nesten hele byen. RØRT: Jorunn Nilsson gir Henrik Ernesto Øygarden et skikkelig kyss på kinnet. forrige neste fullskjerm

– Det var først da vi fikk henne opp. Da kunne vi også se hvor dyp kummen var, jeg vil anslå fire-fem meter. Så det kunne gått skikkelig galt hvis hun ikke hadde hengt fast i stigen etter at hun stupte oppi, sier Øygarden.

VG tar med seg de to redningsmennene hjem til 92-åringen. Da de kommer innenfor døren får de en stor klem – og et kyss på kinnet.

– Det er som en drøm. Jeg vil takke dere for at jeg er i live, utbryter 91-åringen.

FORKLARER: Henrik Ernesto Øygarden og Tommy Johansson møter Jorunn Nilsson en drøy uke etter ulykken. De forteller hva som skjedde etter at hun stupte ned i kummen.

– Dødsfelle

92-åringen pådro seg ribbensbrudd og brist i en finger i ulykken. I tillegg har det ene kneet blitt mye vondere.

– Det som reddet meg, var at jeg ikke ble hysterisk da jeg hang i kummen. Da kunne det gått verre. I stedet ble jeg sint og forbannet. For sånt som dette skal ikke skje. En kum skal ikke stå åpen. Det er en dødsfelle.

RYGGSEKK: Jakken og ryggsekken til Jorunn Nilsson hang fast i stigen, trolig reddet det henne fra å stupe ned i bunnen av kummen.

– Jeg var glad for at jeg hadde klart meg på glatta fra butikken, men jeg gledet meg for tidlig, sier Nilsson.

Hun har fått mye hjelp og mange besøk av familien etter ulykken.

– De tre første dagene hadde store smerter. Søsteren min har hjulpet meg med smertelindring. Det går bedre, men jeg orker ikke gå ut ennå, sier Nilsson, som fyller 92 år på lørdag.

Brudd på rutiner

VG har snakket med selskapet Site Service Gruppen. Det var deres installatører som jobbet i kummen.

– Det er forferdelig at dette skjedde. Vi har forsøkt å komme i kontakt med henne, men helsevesenet vil ikke gi oss noe navn. Vi fikk beskjed om at det hadde gått bra, sier daglig leder Terje Hoemsnes.

Han forteller at de ønsker å treffe 92-åringen for å gi henne en beklagelse.

– Hva har dere gjort for å unngå at dette skjer igjen?

– Vi har skrevet rapport om uønsket hendelse og snakket med de ansatte det gjelder. Vi har spurt hvorfor de ikke har fulgt rutinene, som er å sikre kummen enten med bilen, merkebånd eller fysisk tilstedeværelse. Dette er ufravikelige rutiner, sier Hoemsnes.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger