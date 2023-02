RANSAKING: Her ransaker politiet villaen til mannen i 40-årene, som nå er siktet etter skyteepisoden i Oslo tirsdag kveld.

Opplysninger til VG: Furuset-siktede oppsøkt hjemme i forkant av skytingen

Mannen som ble skutt på Furuset tirsdag kveld skal bare noen dager før hendelsen ha oppsøkt skytteren hjemme. Der skal det ha blitt avholdt barnebursdag samme dag.

Opptrinnet skal være en del av bakteppet for skyteepisoden utenfor Ikea på Furuset øst i Oslo ved 20-tiden tirsdag kveld, får VG opplyst.

Flere personer skal ha troppet opp på adressen til mannen i 40-årene for noen dager siden. Ifølge VGs opplysninger kan den underliggende konflikten dreie seg om penger og pengekrav.

Skytteren, en mann i 40-årene, ble pågrepet på Romerike i en luksuriøs Mercedes-modell. Her fant politiet en tsjekkoslovakisk automatrifle, kalt Vz. 58.

TOMHYLSER: Politiet sikret spor på utenfor Ikea tirsdag kveld.

På parkeringsplassen ble det funnet flere tomhylser som passer til denne type automatrifle.

– Min klient har erkjent skytingen ved Ikea på Furuset, men han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han har i avhør sagt at han skjøt for å skremme, sier Øystein Storrvik, som forsvarer mannen i 40-årene.

Politiet, ved politiinspektør Grete Lien Metlid, sier at avhøret med siktede er ferdig og at han har bidratt i flere timer med sin forklaring.

– Økonomi og gjeld kan være en bakenforliggende årsak. Men hva som har utløst selve skytingen må vi komme tilbake til. Siktede har forklart seg om dette i avhør i dag, men vi ønsker ikke å si noe mer om hendelsesforløpet før vi forhåpentligvis får avhørt fornærmede, sier Metlid.

Hun vil ikke kommentere VGs opplysninger om at mannen i 30-årene skal ha oppsøkt mannen i 40-årene i samme dag som det ble avholdt en barnebursdag i villaen.

AVHØR: Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter at siktede er avhørt.

Ransaket villa

Mannen, som nå er siktet for drapsforsøk, er godt kjent for politiet fra før.

Han er dømt en rekke ganger og har tidligere vært knyttet til kriminelle miljøer i hovedstaden, hvor han har bodd i en fasjonabel villa.

Denne villaen ransaket Oslo-politiet natt til onsdag i jakten på flere mulige våpen. Også bombegruppen og politihunder deltok i søket. VG er ikke kjent med at det ble gjort noen ytterligere våpenfunn.

Milliongjeld

Bilen som den siktede ble stoppet i skal være registrert på et firma som den siktede eier 100 prosent. Dette firmaet har ifølge siste godkjente regnskap i 2020, en gjeld på over ti millioner kroner.

Les også Ransaket villa etter Furuset-skyting: Stoppet siktede i luksusbil med automatvåpen Den straffedømte mannen i 40-årene erkjenner å ha skutt – men ikke drapsforsøk.

Skuddofferet, en mann i 30-årene, er straffedømt for blant annet vold. Han har også vært knyttet til kriminelle miljøer i Oslo.

Han oppsøkte selv helsehjelp etter skyteepisoden.

Ifølge VGs opplysninger ble han skutt i benet.

ÅSTEDET: Skyteepisoden skjedde utenfor Ikea på Furuset i Oslo.

Vidar Lind Iversen er advokat for den fornærmede mannen i 30-årene. Han dro tirsdag ettermiddag for å besøke mannen på sykehuset. Han vil ikke kommentere VGs opplysninger.

– Min klient har ikke vært i avhør og jeg ønsker ikke å kommentere saken. Det jeg kan si er at har det greit etter forholdene, sier advokaten etter sykehusbesøket.

Dømt i corona-sak

Skytteren er tidligere dømt for blant annet for vold, medvirkning til ran, narkotika, brudd på våpenloven og heleri. Dommene er hovedsakelig fra 2000-tallet, men i fjor høst ble han dømt i Oslo tingrett for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner til fem måneders fengsel.

Til tross for tidligere kriminell fortid, fikk han en forholdsvis mild straff. Tingretten trakk fram at tiltalte samarbeidet med politiet i helerisaken, i tillegg til at han hadde tatt utdannelse, stiftet familie og fått seg jobb.

«Han synes dermed å ha lagt sin kriminelle fortid bak seg. Retten vurderer det slik at en lengre ubetinget straff vil virke uheldig for den positive livssituasjonen tiltalte nå synes å være i.», står det i dommen.

Han ble dømt for å ha mottatt et større pengebeløp fra andre som han investerte videre i en «lukrativ antibac-avtale». Pengene skal blant annet stamme fra NAV-bedrageri av en ordning som skulle avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett, og er dermed ikke rettskraftig.