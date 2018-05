TJENER GODT: VG har tidligere skrevet at flere av lederne i de største helseforetakene tjener godt – og i tillegg har fete sluttavtaler og etterlønnsavtaler. Her er helse- og omsorgsminister Bent Høie fotografert med administrerende direktører i helseregionene. F.v. Stig Slørdahl i Helse Midt, Herlof Nilssen i Helse Vest, Lars Vorland i Helse Nord og Cathrine Lofthus i Helse Sørøst. Foto: Frode Hansen/VG

Flertall i Stortinget: Nå må regjeringen gå gjennom alle helsetoppenes millionavtaler

Publisert: 14.05.18 23:33

Regjeringen må gå gjennom alle arbeids- og sluttavtaler for ledere i norske helseforetak. Det vil bli vedtatt i Stortinget tirsdag.

Samtidig må regjeringen avklare om avtalene er i samsvar med statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, hvis opposisjonen får det som de vil.

Arbeiderpartiet, Sp, KrF og SV vil stemme for, noe som dermed betyr at det blir flertall for forslaget.

Det skal behandles 15. mai og kommer i kjølvannet av VGs gjennomgang av helsetoppenes lønns- og sluttavtaler.

I forslaget, som de fire partiene stiller seg bak ber partiene også regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn, og om å sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse».

– Gjennomslag betyr at når helsetoppene får sparken, vil de ikke lenger kunne få årevis med millionlønn. Det skal ta slutt. Om ledere «later som» de velger å gå selv skal de ikke ha en eneste krone i etterlønn. Etterlønn skal kun være kort der det er behov for å bli kvitt noen de må gi sparken, sier stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen Nicholas Wilkinson (SV).

Han mener forslaget sender et positivt signal til andre yrkesgrupper i Helse-Norge.

I etterkant av VGs gjennomgang valgte toppsjefen i Helse Nord HF, Lars Vorland , å si fra seg sin sluttpakke – som var på 2.988.000 kroner totalt.

– Jeg har den 13. mars 2018 inngått en ny avtale hvor jeg hverken har krav på etterlønn eller sluttvederlag.

– Avtalen har ikke tatt høyde for at jeg snart er pensjonist, og dermed har jeg ikke behov for noe sluttavtale, sa Vorland da han frasa seg avtalen.

Ifølge «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel», som ble vedtatt 15. februar 2015, skal styret bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte.

Det er problematisk å kreve endringer i avtaler som allerede er inngått. Dette vil medføre behov for nye forhandlinger og kontraktsinngåelser i løpende ansettelsesforhold, sier Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om forslaget.

Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, stiller seg bak forslaget:

– Helseministeren eier sykehusene og har dermed et overordnet arbeidsgiveransvar. Det er viktig at det ikke utvikles en praksis som gir for stor forskjell i lønns og arbeidsbetingelser mellom ledelse og de som jobber i tjenesten. Vi mener dette er en oversikt helseministeren, som eier sykehusene, bør ha, sier hun til VG.

Helseminister Bent Høie vil be de regionale helseforetakene foreta en felles gjennomgang av lønnsavtalene til helsetoppene:

– Vi må se om det er grunnlag for å etablere felles normer knyttet til innretting og nivå på sluttavtaler og retrettstillinger. Det er viktig at slike vurderinger skjer av dem som kjenner det reelle utfordringsbildet knyttet til å rekruttere ledere inn i slike stillinger, sier Høie.

Under kan du se VGs kartlegging av helsetoppenes avtaler fra mars i år. (NB: Siden VGs kartlegging i mars i år, har Lars Vorland i Helse Nord frasagt seg sin sluttavtale, mens Just Ebbesen har gått av som administrerende direktør i Sykehuset Østfold):