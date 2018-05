FALSKE ELLER EKTE? Disse førerkortene er begge ekte, men betyr det at de ikke er falske? Spørsmålet er nemlig om de ble opprettet på riktig grunnlag. Nasjonalt ID-senter advarer om at personer bruker falske identiteter fra utlandet til å skaffe seg ekte ID-dokumenter i Norge- og da kommer på innsiden av de norske systemene. Foto: Oda Leraan Skjetne / VG

Store utfordringer: Kan bruke falske dokumenter for å svindle til seg førerkort

Nasjonalt ID-senter advarer om store utfordringer med å avklare hvem alle som er i Norge er – og mengder falske dokumenter. De støtter politiet og krever en totalgjennomgang av feltet.

– Går det an å bruke et falskt italiensk ID-kort til å skaffe seg en bankkonto i Norge?

– Absolutt. Det er ikke noen norske systemer som snakker med det italienske folkeregisteret. Da tar de bare opplysningene i kortet og legger dem til grunn, hvis de ikke ser noen feil ved kortet, sier seniorrådgiver Mads Odnes Jensen i Nasjonalt ID-senter.

VG har denne uken skrevet om hvordan asylsøkere er i Norge i årevis uten å bli kastet ut, fordi politiet ikke vet hvem de er. Politiets utlendingsenhet (PU) mener det avsløres for lite ID-juks i Norge – og ber om en totalgjennomgang av hele feltet .

Det vil ikke Justisdepartementet love at vil skje.

Nasjonalt ID-senter stiller seg bak PU og sier det må skje noe på dette feltet – nå.

– Et betydelig problem i Norge

– For å redusere ID-misbruket og sikre effektiv og enhetlig ID-forvaltning, må det gjøres endringer i hvordan ID-arbeidet styres og organiseres, sier Arne Isak Tveitan, leder i Nasjonalt ID-senter.

Også Skatteetaten, som har ansvaret for Folkeregisteret, sier det må avsløres mer juks.

– Vi ser at det er et betydelig problem i Norge i dag at vi har falske identiteter som finnes i våre systemer og som jevnlig avsløres av de kontrollrutinene som vi har. Jeg deler oppfatningen om at dette er et problem vi må løse bedre enn vi i dag klare å løse med de systemene vi har i dag, sier skattedirektør Hans Christian Holte til VG.

Eksempel på førerkort-juks

ID-senteret samler kunnskap om juks med identitet i Norge – og holder kurs for blant annet Statens vegvesen for å avsløre dem som prøver å jukse seg inn i det norske systemet.

Å få fatt på et ekte norsk ID-kort, som for eksempel førerkort, kan være gull verdt for en som er ulovlig i Norge. Også Nasjonalt ID-senter mener for mye av ID-arbeidet i Norge i dag har dårlig standard.

– Hvis du får et norsk førerkort, kan du bruke det til veldig mye. Hvis den kontrollen Vegvesenet har gjorde ikke var god nok, har du nå tilgang til bank, skatt og NAV med feilaktig ID, sier seksjonsleder på ID-person, Zybelin Beck.

Hun gir et praktisk eksempel på hvordan det kan skje:

– En 18-åring kommer til Statens vegvesen og det eneste dokumentet denne personen har, er et bankkort. Det har et bilde som kan ha blitt tatt da vedkommende var 13 år. Det er et fem år gammelt bilde Vegvesenet har å forholde seg til. Det sier noe om hvor vanskelig det er for Vegvesenet – uansett om dette er et ekte dokument – å kontrollere. Da kan du gå ut derfra med et flott, nytt, norsk førerkort som du kan bruke som legitimasjon, sier Beck.

– Og da er alle dører åpne?

– Da kan du bruke det til hva du vil.

Statens vegvesen: – Anmelder falske førerkort Som legitimasjon godtar Statens vegvesen: Norsk pass, norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998 og norsk bankkort.

Forsvarets ID-kort, Norsk sjøfartsbok, postens ID-kort, norsk reisebevis for flyktninger.

Utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise), utenlandsk pass (ikke nødpass) og ID-kort fra EU/EØS-land. – All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Dersom bildet er gammelt og utydelig vil vi ikke akseptere legitimasjonen, sier Synnøve Vebostad, seksjonssjef i Førerkortkontoret. – Det er helt klart at det kan oppstå feil, men vi anmelder hvis vi kommer over førerkort som er falske. Det er særlig ved innbytte at vi ser det, sier hun.

– Sjekkes ikke personnummer eller lignende?

– Personnummer blir sjekket opp mot folkeregisteret, men de kontrollerer ikke opp mot alle systemer. Deres jobb er å kontrollere at det er du som sitter der og tar førerprøven som får et førerkort. Det er det som er Vegvesenets jobb.

Mindre kontroll av falske papirer fra EU

ID-senteret påpeker at en stor utfordring er personer som har klart å jukse til seg dokumenter andre steder i Europa. At de for eksempel har fått tak i et ekte italiensk ID-kort – på helt falskt grunnlag. Det er det vanskelig å avsløre.

– Det er et annet kontrollnivå for EU-borgere enn for tredjelandsborgere. Slik at man foretar ikke en like god kontroll av EU-borgere. Også ser vi av statistikken at det er mange tredjelandsborgere som har skaffet seg falske dokumenter fra EU-land. Da kan de hvitvaske den identiteten og få tilgang til hele Schengen-systemet, påpeker Beck.

Det kan også bli et problem for førerkort:

– Et annet eksempel er hvis det kommer en fra for eksempel Litauen, med et førerkort fra Litauen. Det kan være falskt, og vedkommende vil bytte det inn i et norsk førerkort. Da er man avhengig av at personen i den skranken gjennomfører en god ID-kontroll av det dokumentet opp mot personen som står foran en, sier Beck.

Vil ha et eget direktorat

– Hvem i Norge er det som har mandat til å si at denne personen faktisk si at denne personen er den den sier den er?

– Det er den enkelte etat.

– Det er ingen som har det totale ansvaret?

– Nei.

Nasjonalt ID-senter mener de trenger et nasjonalt myndighetsorgan som kan sette krav til hvordan en ID-kontroll som skal gjøres – et eget direktorat som har ansvaret.

– Dette feltet fremstår som litt kaotisk

– Det er det det er. Det er fragmentert. ID-oppgavene vil øke i omfang og kompleksitet i årene som kommer og det bør derfor opprettes et overordnet myndighetsorgan på tvers av sektorer, sier Beck.

Justisdepartementet ville tirsdag ikke love en gjennomgang av hele ID-feltet, slik både politiet og Nasjonalt ID-senter ber om. Les mer om det her .