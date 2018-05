Mye russebråk i natt: – Har vært en masse oppdrag

RØDT KORT: En russebuss ved Gardermoen fikk rødt kort av politiet etter flere advarsler. Foto: Kyrre Lien

Men ikke alle klagene har vært like rettferdige, ifølge politiet.

– Det har vært en masse oppdrag for Asker, Bærum og Oslo . Det er mange som har ringt og klaget på bråk, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli.

I hans distrikt har to russebusser blitt avskiltet.

– Vi har avskiltet en buss på Ekeberg fordi den var i dårlig teknisk stand. Det har også blitt avskiltet en buss i Bærum. Denne har det kommet mange klager på over flere dager. Det har blant annet handlet om ordensforstyrrelser, sier Stokkli.

Stokkli forteller at det har kommet flere meldinger om slåssing, men ingen personer har blitt skadet.

Rødt kort

Også i Øst politidistrikt har politiet stoppet og kontrollert russebusser.

– Det er en buss på Enebakk som har fått bussforbud frem til mandag, i tillegg til at sjåføren har fått førerkortet beslaglagt. Den bussen ble stoppet med 60 personer, mens den kun er godkjent for 32 personer. I tillegg til denne bussen, så har en buss ved Gardermoen, fått rødt kort etter flere gule. Denne bussen har fått bruksforbud i fem dager, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas.

Aas forteller at det har kommet 28 meldinger på russen natt til torsdag.

– Det har vært russeoppdrag hver eneste mai de siste årene. Det er vanskelig å si om det er flere eller færre enn tidligere.

Urettferdig overfor russen

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød, forteller at de ikke har hatt noen store utfordringer med russen natt til torsdag.

– Vi har fått noen meldinger, men flere av meldingene har vært urettferdig overfor russen ifølge patruljene som har rykket ut til stedene. Russen fortjener skryt når de har vært flinke til å rydde opp etter seg og etterkomme beskjeder fra politiet, sier Gunnerød.

Anmeldt

I Stavanger ble en russebuss stoppet med 58 personer. Problemet for føreren av bussen var at den var registrert for 21 personer. Sjåføren, som er en mann i 40-årene fikk førerkortet beslaglagt og er anmeldt.

