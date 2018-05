KRITISERES IGJEN: Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune har måttet tåle mye kritikk i debatten om ytringer i Osloskolen de siste månedene. Bildet er fra et møte om volden i Oslos videregående skoler. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

Publisert: 22.05.18 05:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-22T03:02:13Z

Som elevmamma ble Gunhild Nohre-Walldén invitert av Oslo kommune for å holde innlegg på et seminar. Etter det kritiske innlegget, ba utdanningsdirektør Astrid Søgnen henne slutte å spre myter om Osloskolen.

Nohre-Walldén gjengir sin opplevelse av møtet med Oslo kommunes innflytelsesrike utdanningsdirektør i en kronikk i VG tirsdag .

Hun gjør det samme dag som Oslo kommune inviterer til en åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen - etter at blant andre lektor Simon Malkenes og læreorganisasjonen Utdanningsforbundet i lengre tid har kritisert manglende ytringsfrihet i landets største skole-kommune.

Testing og egenvurdering

Nohre-Walldén beskriver en situasjon som oppsto etter at hun hadde holdt sitt innlegg i regi av utdanningskomitéen i Oslo i 2015. Hun snakket blant annet om fem- og seksåringers selvbilde i en skolehverdag med ukentlige tester, om skolevegring, om øving til kartleggingsprøver og egenvurderinger med «smilefjes» og «surefjes».

I pausen kom flere bort til Nohre-Walldén og ville snakke med henne. Hun opplevde at flere var opprørte over innlegget hun nettopp hadde holdt. Oslo kommunes innflytelsesrike utdanningsdirektør henvendte seg også til Nohre-Walldén:

– Direktør Astrid Søgnen snakket også til meg. Hun sa med streng stemme og pekefinger at jeg måtte slutte å spre anekdoter og myter om Oslo-skolen. Dette var ikke en oppmuntring til meg om å fortsette mitt skoleengasjement. Jeg opplevde samtalen som ganske ubehagelig, skriver Gunhild Nohre-Walldén i sin kronikk.

Overfor VG fastholder hun at hendelsesforløpet var slik hun beskriver skriftlig i sitt innlegg.

– Jeg har tenkt mye på denne samtalen i de tre årene som er gått siden seminaret. Jeg synes ikke dette er en grei måte å møte en bekymret mamma på. Jeg tenker man skal være bevisst at maktbalansen ikke er likeverdig. Akkurat det er et viktig perspektiv når man skal diskutere ytringsklima og åpenhet i Osloskolen, sier hun til VG.



Søgnen: Opplevde god samtale

Mangeårig utdanningsdirektør i Oslo kommune, Astrid Søgnen, har ikke svart på de fleste av VGs spørsmål om saken. Hun vil ikke stille til intervju, og svarer kun skriftlig i «en samlet kommentar».

– Jeg husker godt møtet som omtales, men samtalen husker jeg helt annerledes. Jeg snakket med Gunhild Nohre-Walldén og opplevde at vi hadde en god samtale. Tenkte på det i etterkant. Det var viktig for meg å anerkjenne hennes kritikk – uten at jeg var enig i alt, skriver Søgnen.

Gunhild Nohre-Walldén er opptatt av at både lærere, elever, mellomledere, assistenter, rektorer og foreldre tør å delta i debatten om skolen.

Hun spør hvor mye man kan fortelle om barnas skolehverdag uten å blottlegge barna i media - og hvor lite konkret man kan være uten å bli avfeid med at man forteller anekdoter og myter.

– Det fins foreldre som synes det er vanskelig å kritisere skolehverdagen til barnet, og samtidig bevare et godt forhold til læreren og skoleledelsen. Derfor våger de ikke å delta i den offentlige debatten, registrerer elev-mammaen.

Ikke gratulert egen lærer med Fritt Ord-pris

Da hun holdt sitt innlegg i 2015, var hun en engasjert mor til elever i Osloskolen. I tiden etterpå har hun selv blitt ansatt som lærer i en en av Oslos skoler. Men hun understreker at kronikken i VG i dag er skrevet av henne som mor og forelder.

Hun berømmer at skoleledere og utdanningsdirektør Astrid Søgnen spesielt i det siste har uttrykt at de ønsker å gjøre forholdene bedre for å ytre seg kritisk om Osloskolen. Men hun etterlyser større anerkjennelse av de som har turt å fremføre kritikk, slik som lektor Simon Malkenes ved Ulsrud videregående.

– Dessverre ser jeg ingen ta selvkritikk for det dårlige ytringsklimaet og fryktkulturen. Det bekymrer meg. Det er trist å se at hverken Astrid Søgnen eller skoleledere har gratulert lektor Simon Malkenes med de prestisjetunge varslerprisene Stockmanns Hammer og Fritt Ords Honnørpris. Så lenge denne anerkjennelsen uteblir, er det vanskelig å ha tillit til at de virkelig ønsker kritiske blikk på egen virksomhet velkommen, skriver Nohre Walldén.

Simon Malkenes, som for tiden er sykmeldt, bekrefter overfor VG at Astrid Søgnen, som er hans øverste administrative leder, ikke har gratulert ham med de prisene som nevnes av Nohre-Walldén.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Astrid Søgnen har ikke svart på VGs spørsmål om hvorfor hun ikke har gratulert Malkenes med prisene han har mottatt for sitt arbeid for større ytringsfrihet i Osloskolen.

Denne artikkelen handler om Skole

Foreldre

Ytringsfrihet

Oslo kommune