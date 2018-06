MÅ TESTES: Når du har fylt 75 år får kun en helseattest som sier at du kan kjøre bil dersom legen mener helsen din er god nok. Nå raser debatten om dette kravet skal skrotes. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Vil skrote krav om helseattest for eldre sjåfører – får nei fra regjeringen

Publisert: 05.06.18 22:35

INNENRIKS 2018-06-05T20:35:19Z

Hvis du skal kjøre bil etter du har fylt 75 år, må du i dag få en helseattest hos legen. Det kravet vil Ap og Sp fjerne – men de får nei fra regjeringspartiene.

I 2013 ble aldersgrensen for slike helseattester hevet fra 70 til 75 år. Men fortsatt må 75-åringer som vil kjøre bil kunne gjøre rede for det hos en lege.

Ap og Sp vil fjerne hele helseattesten. Frp sier de er imot helseattesten, men stemmer likevel ikke for å fjerne den.

Senterpartiet sier de er skuffet.

– Særlig Frp har vært svært høyt på banen i å fjerne dette kravet, fordi det er så diskriminerende for de eldre. Vi vil fjerne hele greia, med bakgrunn i at dette både er belastende for enkelte men det er også en byråkratisk ordning som koster samfunnet skilling, sier Ivar Odnes (Sp) i transportkomiteen på Stortinget.

Slik er regelverket i dag Statens vegvesen skriver følgende på sine hjemmesider: Er helsen din god nok, – og du har fylt 75 år, men ikke fylt 78 år – vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Det nye førerkortet gis imidlertid gyldighet maksimalt til dagen før fylte 80 år.

Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse. Er helseattesten gitt for 3 år for en person som har fylt 78 år, blir førerkortets gyldighetsperiode likevel 2 år etter førerkortforskriften.

Frp: Må erstattes av enkel helsesjekk

Torsdag kommer saken opp til votering på Stortinget. Men den har allerede vært til behandling i transportkomiteen , og der har regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp gjort det klart at de vil stemme imot. Heller ikke KrF støtter forslaget.

Dermed blir det ikke flertall for å fjerne helseattesten.

– Dagens unødvendig krevende kognitive helseattest må og skal bort. Den er diskriminerende overfor eldre og må erstattes av en helt vanlig enkel standard helsesjekk. Det har vi bedt regjeringen ta tak i, og arbeidet har alt startet. Så dette blir bra, sier Frps Tor Andre Johnsen til VG.

De ser for seg en forenkling av kravene til helsesjekk – fremfor å fjerne alle krav.

– Vi i Frp ser for oss at det må bli en vesentlig forenkling. Det bør være tilstrekkelig med en enkel helsesjekk av for eksempel syn, hørsel, blodtrykk og lignende, sier Johnsen.

KrF mener forslaget til Sp og Ap kan svekke trafikksikkerheten.

– Vi mener det fjerner den viktige helsevurderingen som bidrar til trygg og sikker atferd på norske veier, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Sp vil ikke ha enklere test – vil fjerne hele testen

Sp holder på at hele attesten må bort, ikke at det skal være en annen eller forenklet test.

– Det ser ikke ut til at vi får flertall. Flertallet sier at det blir jobbet med saken i departementet, og påstår at Stortinget sin bestilling ikke er nødvendig. Det er jeg uenig i, sier Sp-representanten.

– Hvis denne testen blir fjernet, hvordan skal dere da være sikre på at eldre er skikket til å kjøre bil?

– I dag er de fleste som får endret helsesituasjon til legebehandling. Legen kan i dag anmode om at førerkortet blir inndratt, og det gjelder om du er over eller under 75, svarer Odnes.

Han frykter at når regjeringen kommer tilbake til Stortinget med sitt forslag, vil de ikke gå like langt.

– Jeg beklager at dette blir presset enda lenger ut i tid nå, og er skeptisk til at de skal se på hvordan de kan teste denne gruppen bedre, når hele ordningen burde skrotes. Det kan virke som statsråden og regjeringspartiene fortsatt vil ha en byråkratisk ordning, med en annen form for testing eller helseattest som i dag, sier Sp-eren.

Samferdselsministeren sier at Vegdirektoratet og Helsedirektoratet nå ser på saken.

– Vi er allerede i gang med å endre systemet, slik at eldre ikke må ha helseattest. Sp/Ap slår inn åpne dører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen