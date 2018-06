IKKE GÅ I FELLA: Forbrukerrådet kaller dette brevet svindel, og ber deg unngå å betale. Foto: Skjermdump: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet slår alarm om svindelbrev

NTB

Publisert: 05.06.18 21:42 Oppdatert: 05.06.18 22:25

INNENRIKS 2018-06-05T19:42:25Z

Et brev med krav om erstatning for ulovlig nedlasting av film og bilder er blitt sendt til mottakere over hele Norge. Forbrukerrådet advarer folk mot å betale.

I en pressemelding fra Forbrukerrådet vises det til et brev med en avsender som omtaler seg selv som advokatfirmaet Hengeler & Latham. I brevet kreves mottakeren for 3.770 kroner som kompensasjon for angivelige brudd på åndsverkloven.

Hvis ikke kravet innfris innen sju dager, truer avsenderen med å gå til sak.

– Ikke svar eller betal brevet, men send en kopi av brevet til din politiet der du bor. Du innrømmer ikke ulovlig nedlasting av den grunn, slik at du har ikke ingenting å frykte, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

– Den som har et krav mot noen har bevisbyrden. Det betyr at de må bevise at du har gjort noe ulovlig. Det er ikke nok å vise til at filmen er blitt ulovlig lastet ned på en IP-adresse du eier eller en wifi-sone som du har kryptert med passord, fortsetter Høst i pressemeldingen.

Saken er anmeldt og politiet jobber med å kartlegge spredningen av brevene. Økokrim har overfor NRK omtalt brevet som et forsøk på svindel.

Samtidig har politiet flere steder gått ut med advarsler.

– For det første er denne typen lovbrudd noe som skal etterforskes av politiet, og ikke noe et privat selskap kan kreve inn. For det andre er firmaet relativt nystartet. Hjemmesiden er bare en forside uten noen annen informasjon enn det som står i brevet, sa politiførstebetjent Kjell Magne Barsnes ved Florø politistasjon til NRK i forrige uke.

Kanalen har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med Hengeler & Latham, uten å få svar.