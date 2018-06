FÅR KRITIKK: Disiplinærutvalget for advokater fant advokat Ole Andreas Thranas kommunikasjon med en klient sterkt kritikkverdig. Foto: Lise Skogstad / VG

Advokat får advarsel etter private meldinger og videoer til klient

Publisert: 06.06.18 21:41

Disiplinærutvalget for advokater fant det klart at advokat Ole Andreas Thrana hadde overtrådt regler for god advokatskikk da han sendte private meldinger og seksualiserte videoer til en klient.

Mens småbarnsmoren fra Østfold kjempet en innbitt kamp om omsorgen for barna sine, fikk hun flere seksualiserte videoer og private meldinger – fra sin egen advokat, Ole Andreas Thrana.

Til eksempel kommenterte Thrana det nye Facebook-bildet til kvinnen med: « Se der, ja. Nå snakker vi sexy flott deilig babe. »

Ved en annen anledning skrev advokaten at han skyldte henne et sexy bilde, for deretter å sende et feriebilde av seg selv, løpende naken på en strand.

For dette, og andre meldinger, ble han klaget inn for Advokatforeningen for brudd på god advokatskikk.

Småbarnsmoren, ved sin nye advokat Signe Blekastad, skrev også i klagen at Thana hadde ført timer overfor tingretten og lagmannsretten for deler av kommunikasjonen.

Advarsel

Advokatforeningens disiplinærutvalg fant nylig at Thrana hadde overtrådt Regler for god advokatskikk, og da reglene om advokaters uavhengighet og opptreden.

En advokat som har opptrådt i strid med god advokatskikk, kan meddeles kritikk, irettesettelse eller en advarsel.

Utvalget viste til at Thrana var meddelt kritikk i fjor for å overtrådt de samme reglene, og utvalget fant at måtte reageres strengt over Thranas atferd, og ga advokaten en advarsel.

Utvalget mente påstanden om at Thrana hadde timeført for kommunikasjonen, ikke var tilstrekkelig opplyst og tok ikke stilling til denne.

– Jeg tar konklusjonen til etterretning. Selv om jeg ikke er enig i saksfremstillingen, innser jeg at jeg ikke har opptrådt korrekt overfor min klient og jeg har tatt lærdom av denne saken. Det er mitt ansvar som advokat å se til at kommunikasjonen mellom meg og min klient er korrekt, skriver Thrana i en e-post til VG.

Egnet til å svekke tilliten

Utvalget fant det klart at Thrana hadde latt seg påvirke av personlige interesser i kommunikasjonen med småbarnsmoren.

«(...) En blanding av roller på denne måten viser at advokaten ikke har den nødvendige avstanden til klienten som sikrer at han kan foreta en objektiv vurdering av saken og klienten best mulig rådgivning. » skriver utvalget om Messenger-kommunikasjonen.

Videre fant utvalget det sterkt kritikkverdig at Thrana hadde funnet det naturlig å kommunisere seksuelt med småbarnsmoren, og stilte seg uforstående til advokatens oppfatning av at seksuelle meldinger kan besvares med «samme mynt».

Utvalget skriver at en advokat i en slik posisjon hverken skal initiere eller opprettholde slik kontakt hvis den initieres av klienten, og mente at Thranas opptreden «er av en slik karakter at den klart kan være med på å svekke tilliten til advokatstanden og advokatens rolle i rettssystemet generelt.»