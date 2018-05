Aftenbladet: Sandneskvinne og barnet hennes fengslet i Tunisia

Publisert: 31.05.18 23:43

En kvinne fra Sandnes som rømte fra barnevernet med babyen sin i fjor, er nå fengslet i Tunisia, ifølge Stavanger Aftenblad.

Avisen sier at den etnisk norske kvinnen og hennes barn i over en uke har sittet fengslet i Manouba nordøst i Tunisia.

Ifølge avisens opplysninger er kvinnen og barnet fengslet fordi norske myndigheter etterlyste kvinnen internasjonalt i april i fjor. Kvinnen skal være siktet for barnebortføring.

UD er nå involvert i saken:

Kommunikasjonsjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet (UD) sier til VG torsdag kveld at utenrikstjenesten yter konsulær bistand til to norske borgere i Tunisia.

– På grunn av lovpålagt taushetsplikt, kan vi ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i vår oppfølging av en pågående konsulærsak, sier Andersen.

Aftenbladet har snakket med kvinnens norske advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen.

– Min klient har et sterkt ønske om å få beholde omsorgen for sin datter. I tillegg til å gi henne konsulær bistand i fengselet, bør utenriksdepartementet forsøke å finne en løsning sammen med barnevernet som gjør det mulig for min klient å komme hjem. Det sier seg selv at det ikke er heldig for min klient, som utlending, og ikke minst for et lite barn, å sitte i fengsel i Tunisia, sier Lode Svendsen.