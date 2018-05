Overhalla-saken: Aktor ber om ni års fengsel for mor

Publisert: 16.05.18 13:06

Statsadvokaten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at en mor i Overhalla mishandlet sin tre år gamle datter slik at hun døde av skadene.

Onsdag fikk Namdal tingrett statsadvokatens oppsummering av den tre uker lange rettssaken mot mor og stefar til den tre år gamle jenta som døde 28. juni i 2017 som følge av påstått gjentatt vold og mishandling .

– Handlingene som medførte den lille jentas død ligger nært opp mot forsettlig drap, sa statsadvokat Unni Sandøy da hun kom til påstanden om straff etter barnedødsfallet i Overhalla i juni i fjor, melder Namdalsavisa .

Bakgrunn: Tiltalt mor brøt sammen i retten

Nekter skyld

Den 27 år gamle kvinnen nekter straffskyld. Den 34 år gamle stefaren, som er tiltalt for ikke å ha stoppet volden, nektet også straffskyld. Foreldrene har forklart at skadene oppsto da jenta falt ut av sengen.

Påtalemyndigheten mener stefar skal dømmes for faktisk medvirkning, ved at han både har unnlatt å stanse mishandlingen og unnlat å varsle. Dette mener statsadvokaten kvalifiserer til fem års fengsel.

Mens moren satt i varetekt, fødte hun et barn som er overtatt av barnevernet.

Kvinnen er også tiltalt for å ha mishandlet sine to sønner som begge er under ti år gamle. Også her er stefaren tiltalt for ikke å ha forhindret volden.

Ikke psykotisk

Både moren og stefaren ble fengslet 28. juni i fjor, samme dag som barnet døde . I februar ble moren løslatt etter åtte måneder i varetekt. Stefaren har sittet varetektsfengslet fram til rettssaken.

De sakkyndige konkluderer med at den 27 år gamle kvinnen fra Etiopia ikke var psykotisk i perioden da undersøkelsen skjedde og de vil ikke sette noen psykiatrisk diagnose på henne.

