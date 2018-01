Må møte i retten etter nakenstunt

Lars Helgerud

Publisert: 19.01.18 20:29

INNENRIKS 2018-01-19T19:29:14Z

Nå risikerer mannen som virret rundt naken langs riksvei 319 med lekevåpen, og kvinnen som filmet hendelsen, fengselsstraff.

I midten av februar må mannen og kvinnen møte i Drammen tingrett. Tiltalt for å ha fremsatt grove trusler mot forbipasserende bilister, skriver Drammens Tidende.

Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt lekevåpenet synlig for bilistene, samtidig viste han tegn til at de skulle stanse. Mens mannen gjorde dette, filmet kvinnen, og sendte direkte til Facebook.

Påtalemyndigheten mener handlingene som ble utført, var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Grove trusler kan straffes med fengsel i inntil tre år.

Mannens forsvarer, Harald Otterstad, forteller til Drammens Tidende at hans klient erkjenner de faktiske forhold, men at det ikke er det samme som at mannen erkjenner straffskyld. Otterstad forteller at mannen ikke hadde som hensikt å true noen.

I alt var syv politipatruljer og et politihelikopter involvert i aksjonen , ifølge politiets operasjonsleder i Søndre Buskerud . Hendelsen fant sted vinteren 2016.

– Politiet fikk først melding fra en person som observerte en kliss naken mann med et tohåndsvåpen i hånden på vei fra E18 til Sande sentrum. Det førte til at vi bevæpnet oss og satte i gang en stor aksjon, sa operasjonsleder Erik Gunnerød i Søndre Buskerud-politiet til VG.