SØK: Politiet tok tirsdag i bruk snøskuter for å komme frem i skogsområder i letingen etter den savnede tobarnsmoren i Brumunddal. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet jakter gjennombrudd i Janne-saken: – Den taktiske etterforskningen er helt sentral

Publisert: 09.01.18 17:20 Oppdatert: 09.01.18 17:47

BRUMUNDDAL (VG) Politiet står fremdeles uten gjennombrudd i søket etter savnede Janne Jemtland (36). Samtidig som tips fra publikum sjekkes, styrkes den taktiske delen av etterforskningsstaben.

Gjennom tirsdagen har teknikere fra politiet undersøkt flere steder i nærheten av det sentrale Brumunddal. Arbeidet som er foretatt utendørs har bestått i å sjekke opp tips fra publikum.

– Det kommer fortsatt inn det vi anser for å være verdifulle tips som vi sjekker fortløpende. Vi får mange tips om funn, ikke bare av blod, men alt som folk anser som mistenkelig, sier politiadvokat André van der Eynden til VG.

Han opplyser at politiet også har mottatt flere tips om observasjoner av personer i tidsrommet etter at Jemtland forsvant. Ingen dem er imidlertid bekreftede observasjoner av henne.

– Hvor krevende er denne etterforskningen for politiet?

– Vi har en savnet kvinne som har vært borte en god periode. Desto lengre man er borte, desto vanskeligere blir det å gjenskape bevegelse i det aktuelle tidsrommet. Alle forstår at det er krevende, men vi er motiverte, og får nå styrket taktisk bistand fra Kripos, sier politiadvokaten.

Økt bistand fra Kripos

Kripos bekrefter overfor VG at de sender ytterligere to taktiske etterforskere til Brumunddal for å bistå i etterforskningen. To krimteknikere, én person fra operativ krimanalyse og tre taktiske etterforskere er allerede på plass.

Kripos ble koblet inn i saken fredag morgen etter at det først ble funnet blod , som det senere har blitt bekreftet at tilhører den savnede 36-åringen.

Bortsett fra sjekking av tips fra publikum, er det ikke planlagt noen nye søk etter Jemtland.

– Går etterforskningen fremover?

– Vi jobber fra dag til dag utfra tips som er ferske og får inn folk som kan ha sett noe viktig til avhør. Den taktiske etterforskning er helt sentral for oss nå, sier van der Eynden.

Et av områdene de har søkt i ligger, drøye tre kilometer fra hjemstedet til den savnede tobarnsmoren. Politiet måtte ta seg til skogsområdet med snøskuter. VG får opplyst at politiet undersøkte området allerede mandag kveld, men at de ikke fikk gjort ferdig arbeidet.

De har også søkt i et område som ligger mellom de to stedene der det har blitt funnet blodspor fra Janne.

Etter at det ble gjort et funn av blod i Fagerlundvegen 4. januar ble Kripos koblet inn i saken. Dagen etter ble det bekreftet at blodet tilhørte Janne Jemtland og to dager senere ble det gjort et nytt blodfunn knappe halvannen kilometer unna. Også dette blodet tilhørte den savnede kvinnen.

Politiet har fremdeles ingen mistenkte i saken.