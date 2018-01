PÅ FØRSTE RAD: Nylig avgått kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (helt til høyre) og nylig tiltrådt kunnskapsminister Jan Tore Sanner (nummer to fra høyre) under presentasjonen av den nye regjeringen. Foto: Mikalsen, Helge

Her er skolefagene regjeringen sa nei til

Publisert: 20.01.18 17:40

INNENRIKS 2018-01-20T16:40:49Z

Vet du hva stillhet, fitness og virkningen av Paracet har til felles?

Det er tre av over 40 forslag til nye fag og kompetansemål i skolen som ble foreslått for Torbjørn Røe Isaksen i hans tid som kunnskapsminister.

Nå som Høyre -politikeren er blitt næringsminister, sier han at den kanskje viktigste leksen han lærte som kunnskapsminister var ordet nei.

Røe Isaksen har oppsummert nordmenns forslag til nye skolefag som aldri ble innført i løpet av hans fire år som skolestatsråd.

Oppfinnsomhet og kreativitet? Ja, men i den praktiske skolehverdagen hadde det ikke funket i det hele tatt, mener han.

Les mer: Litt matt av Ernas tro på skolesjakk

Fitness og taterkultur

Her er noen eksempler på fag og kompetansemål som ulike interessegrupper og brennende ildsjeler vil ha inn i norsk skole:

Kjærlighet, meditasjon, mindfullness, fitness, taterkultur, stillhet, virkningen av Paracetamol, sjakk, skam, verneplikt.

Røe Isaksen er ikke i tvil om at mange av fagene som er fremmet, har mye for seg.

Fakta Forslagene til nye fag og kompetansemål 22. Juli, Barnekonvensjonen, Bildekunnskap, Bistand, Bærekraft, Drama, Entreprenørskap, Fornybar energi, Fysisk aktivitet , Fysisk og psykisk helse, Fitness, Havbruk og oppdrett, Holocaust, Jødedom og antisemittisme, Kjærlighet, Koding, Krigsseilere, Leirskole, Lek, Livsmestring av ymse slag , Meditasjon , Mindfulness, Nedbrenningen av Finnmark, Norden, Overgrep, Paracet og virkning av denne, Privatøkonomi , Radikalisering, Retter og plikter i arbeidslivet, Sang, Seksualundervisning og grensesetting, Sidemål, Sjakk, Skam, Taterkultur, Terror og beredskap, Trafikksikkerhet, Trakassering, Verdensarv, Verneplikt, Vår tids slaveri og menneskehandel, Økonomi. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

– Hvert forslag er godt ment, men summen blir helt uhåndterlig for skolene og lærerne. Det er et enormt antall organisasjoner og grupper som vil ha akkurat sitt fag inn i skolen. Tiden er inne for å si at vi må ha mer rom i skolen, ikke mindre. Vi må faktisk si nei, sier Røe Isaksen til VG.

Han har nå forlatt Kunnskapsdepartementet og overlatt det til to etterfølgere, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Vi må slå ring rundt det viktigste i skolen, nemlig kjernefagene, og at elevene får lære ferdigheter som lesing, skriving og regning, sier Røe Isaksen.

Han vil råde etterfølger-statsrådene til å gi lærere og elever anledning til å konsentrere seg om det viktigste.

Frykter sveitserost

– Jeg frykter i verste fall at skoleuken blir en sveitserost hvor lærerne og elevene ikke får konsentrere seg om noen temaer i lengre tid av gangen, sier Røe Isaksen.

I et av eksemplene departementet har hentet frem, foreslår gymlærer og fitness-utøver Perodd Tessem fra Trondheim at fitness bør inn som fag i skolen.

I et annet forslag argumenterer tidligere sametingspresident Vibeke Larsen for at samisk må bli obligatorisk for samtlige grunnskoleelever i skolen.

Fysisk aktivitet

Røe Isaksen innlemmer også Stortingets helsekomités overraskende beslutning om en time fysisk aktivitet daglig - som et forslag det burde vært sagt nei til.

– En siste og illustrerende sak er forslaget om en times fysisk aktivitet i skolen, og det uten at skolen blir tilført en eneste ekstra skoletime. Selvfølgelig vil en slik rigid A4-løsning som skal gjelde for alle, gå på bekostning av fagene tiden blir tatt fra, advarer Røe Isaksen.

Hans exit fra Kunnskapsdepartementet betyr at hans arvtager Jan Tore Sanner får ansvaret for å implementere fysisk aktivitet i skolen - et skolefag som Høyre er motstander av.

Det tror likevel Sanner skal gå greit.

– Det er jo alltid slik at en statsråd må gjennomføre det Stortinget har vedtatt. Jeg er veldig for fysisk aktivitet. Jeg går alltid trapper på jobben. Fysisk aktivitet er viktig for meg i min hverdag, det er også viktig for elevene. Jeg er sikker på at vi skal klare å kombinere fysisk aktivitet med de eksisterende fagene i skolen, sier Sanner til VG.

Han får med seg følgende råd fra forgjenger Røe Isaksen:

– Vi er i gang med en fagfornyelse hvor alle fagene i skolen skal fornyes. Det viktigste målet er å få mer tid til dybdelæring, læring som sitter over tid. Da trenger vi færre mål og færre temaer i skolen, ikke stadig flere, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.