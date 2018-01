50 KAN EVAKUERES: Flere hus og gårder evakueres etter at et snøras som gikk over elva Driva i helga fører til flomfare. Foto: Foto: Jan Are Melgård / Opdalingen / NTB scanpix

Flere evakueres i Oppdal på grunn av flomfare

Publisert: 16.01.18 19:23

Flere hus og gårder evakueres etter at et snøras som gikk over elva Driva i helga fører til flomfare. 38 personer er nå evakuert.

Det melder NRK .

Etter råd fra NVE har kommunen og politiet satt i gang en evakuering i et begrenset område i Oppdal . Begrunnelsen er at NVE er usikker på hvordan vannet vil oppføre seg utover natten.

NVE vil ikke foreta seg noen ting før tidligst i morgen tidlig.

Politiet varsler ved 20-tiden tirsdag at de aktuelle beboerne er evakuert.

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, sier til VG at de følger politiets arbeid.

– Politiet har gått fra hus til hus i området, og vi får inn meldinger fra dem etter hvert som de snakker med folk i de ulike boligene, sier hun.

– De personene som ikke har venner eller familie å dra til, vil bli tilbudt overnatting ved Quality Hotel Skifer i Oppdal sentrum, sier hun.

Ifølge henne er det vanskelig å anslå hvor sannsynlig det er at det faktisk blir flom.

– Det er en mulighet for at naturen kan løse dette selv, gjennom at snøen blir tatt med litt og litt med elvevannet. Det er en viss bevegelse der nå, og det er positivt, sier hun.

Drivdalen er et område med bratte sider på begge sidene av elva, og det er en værsituasjon med mye snø og en del vind som har ført til økt ras- og flomfare nå.

Husene som evakueres ligger nedover langs elva.

Det er satt krisestab i Oppdal kommune som følge av situasjonen. Trønderenergi er også i beredskap.

Ansatte ved et firma i området ble tidligere i ettermiddag evakuert. Snøraset har gått i området ved Skardbekken og ført til at elva demmes opp.

