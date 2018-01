TØFF OG FORSIKTIG: Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt, møtte Norges statsminister Erna Solberg, i Davos onsdag. Han angriper Donald Trump kraftig. Hun er langt mer forsiktig. Foto: Heiko Junge/Scanpix.

Carl Bildt om Trump: En katastrofe

Publisert: 25.01.18 08:17

Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt er i Davos og tar imot Donald Trump slik: – Han er en katastrofe.

Sveriges mangeårige statsminister, utenriksminister og partileder for svensk Høyre, Carl Bildt (68), legger lite mellom når han oppsummerer ett år med Donald Trump som president i USA – få timer før Trump kommer hit til den sveitsiske alpebyen.

– Har ennå ikke startet noen krig

– Men jeg kan jo begynne med noe positivt: Selv om han har bidratt til en mer usikker verden, har han ennå ikke startet noen krig, sier Bildt, da han møter VG i mingleområde på World Economic Forum.

– Hovedproblemene med Trump er to ting: Det er måten han kommuniserer på og det han gjør i handelspolitikken. Han er en katastrofe på begge de to områdene, og fortsetter han sin proteksjonistiske handelspolitikk, så kan det være meget farlig for verdensøkonomien, sier Bildt.

– En trussel

Han viser til flere tollgrep, senest økte tollsatser for å stanse kinesisk salg av solcellepaneler i USA.

– Senere skal stål opp til vurdering. Det er meget alvorlig hvis han fortsetter sin linje med et så viktig produkt. Trumps linje er en trussel mot den liberale verdensordningen, hvor handelshindringer forsøksvis skal reduseres, ikke økes.

– Så vulgært

– Når det gjelder hans måte å kommunisere på, så har han valgt en form som er så vulgær at det er støtende. Når vi er vant til nordisk politisk kultur og språk, så kolliderer det voldsomt med hans måte å uttrykke seg. Ikke engang ytterste høyrefløy i våre land, uttrykker seg på en så vulgær måte som han ofte gjør, sier Bildt.

– Dette har dessverre bidratt til et kraftig fall i hvordan europeere ser på USA i dag. De er blitt mer negative. Det er trist, sier han.

Bildt sier dog at ikke alt er like svart.

– Amerikansk økonomi går bra, men det gjør stort sett alle økonomier i verden. Trump begynte sin gjerning med harde utfall mot NATO, men også det har roet seg.

Syretest

– Hva tror du han vil si i sin tale i Davos fredag?

– At de amerikanske børsene går bra, at skattereformen bidrar til at næringslivet går bedre og at det skapes flere jobber. Så frykter jeg at han vil fortsette sine utfall mot den frie handelen.

Bildt sier den store syretesten for Trump som president, vil være om han greier å skape jobber i Midtvesten, hvor ledigheten er stor.

– Ja, det tror jeg er riktig. Jeg kan ikke se hvordan han skal kunne klare det, sier Bildt, som i dag er leder i European council on foreign relations.

Møtte Solberg

Han møter den norske statsministeren i korridorene i kongressområdet i Davos.

De to kjenner hverandre godt og de hilser hjertelig.

Han er ikke lenger politiker og kan i større grad prate rett fra hjertet.

Erna Solberg er som statsminister langt mer forsiktig.

Hun leder FNs kamp for å utjevne forskjellene mellom fattige og rike.

Men foran president Donald Trumps Europabesøk til Davos torsdag og fredag, demper hun forventningene til hva hans USA vil bidra med. Hun viser blant annet til at det er så mange fattige i USA.

Bort fra overføringspolitikk

På World Economic Forum i Davos er utjevning mellom de rike landene i verden og de fattige, et viktig tema. Og ikke minst er det det i arbeidet Solberg leder på vegne av FN, som har som mål å nå bærekraftsmålene FN har satt.

– Ser du ut ifra det Trump har signalisert, noen mulighet for store bidrag fra USA som kan bidra til å utjevne forskjellen mellom rike og fattige?

– Først og fremst vil jeg si at noe av det aller viktigste vi gjør, er å fokusere på de ressursene land i den tredje verden selv har. Det er ikke lenger slik at alle de rike bor i land i Vesten og alle fattige bor i land i den tredje verden. Ressursene som skapes av landets egne ledere og borgere, er stor i mange land som scorer dårlig på utvikling, sier Solberg.

– Derfor er jeg opptatt av antikorrupsjonsarbeidet og gjennomsiktighet. Vi kan ikke lenger leve i en verden der det handler om at noen land skal overføre til andre land, hvis ikke det også skapes økonomisk utvikling nedenfra i de landene det gjelder.

– En jobb å gjøre på hjemmebane

– Hva bør Trump og USA bidra med?

– Basert på det jeg sa, har Donald Trump en jobb å gjøre på hjemmebane. Å bidra internasjonalt til utvikling i andre land er viktig, men han har også en jobb å gjøre på hjemmebane, som dreier seg om at fattigdommen øker for mye i USA. Det betyr at det må skapes flere jobber, slik at man har jobber å leve av.

– Er det viktigere at han griper fatt i fattigdommen i eget land enn i fattige land?

– Jeg håper han bidrar til konfliktreduksjoner på alle de internasjonale områdene. Og at han anerkjenner at noen land, som Norge, bidrar mye på konfliktforebyggingsarbeidet. Men det er viktig at alle land gjør hjemmeleksen sin og det er en fattigdomsutfordring i USA, som også leder til et mer splittet samfunn.