FØDT PÅ NYTT: Skal en tro Finnmark Dagblad, ble Hugo født på samme dato i år som i fjor. Foto: Faksimile

Hugo (1) ble nyttårsbarn to ganger

Publisert: 03.01.18 22:59

INNENRIKS 2018-01-03T22:09:32Z

Hugo (1) ble omtalt som nyttårsbarn på forsiden til Finnmark Dagblad både i år og i fjor. – Jeg visste ikke at jeg hadde fått enda en sønn i år også, sier barnets far.

3. januar 2017 ble Hugo kjent i Finnmark som nyttårsbarnet etter at han havnet på forsiden til Finnmark Dagblad. Onsdag fylte Hugo ett år, og igjen var den lille gutten på forsiden til avisen under tittelen «Hugo først ut i 2018».

Det var Medier24 som omtalte saken først.

– Plutselig begynte jeg å få meldinger fra venner og bekjente som gratulerte meg og min samboer med enda en sønn. Jeg visste ikke at jeg hadde fått en ny sønn. En kompis sendte i tillegg en melding og skrev at jeg var på forsiden av avisen med Hugo, forteller barnets far Zbigniew Wantuch, og fortsetter:

– Jeg tenkte: hva har jeg gjort nå?

En morsom hendelse

Wantuch skjønte imidlertid fort at avisen hadde gjort en feil ved å trykke fjorårets sak på nytt i år.

– Det var veldig morsomt. Det beste ved det er at vi får gratulasjoner uten å ha måttet gjøre noe som helst for det, sier han og ler.

Hans samboer Marcelina Majewska har vært på jobb i hele dag. De har dermed ikke snakket sammen om hendelsen enda, forteller han:

– Jeg har kjøpt blomster til henne som hun skal få når hun kommer hjem. Jeg må jo gratulere henne for å ha født enda en Hugo, sier han.

Småbarnsfaren forteller videre at han ikke har tatt seg bryet med å forklare folk hva som har skjedd.

– Jeg har ikke rettet feilen, så nå er det flere som kanskje fortsatt tror at jeg har fått enda et barn som heter Hugo, men sånn får det være, sier han.

– Dette er ufarlig og det vil uansett bli en morsom historie når Hugo blir voksen, sier Wantuch.

– Litt flaut

Dette er imidlertid ikke første gangen avisen gjør en feil i forbindelse med Hugo. Da han ble omtalt som nyttårsbarn i 2017, skrev Finnmark Dagblad at han ble født i 2016.

Nyhetsredaktør Tor Kjetil Kristoffersen i Finnmark Dagbladet er den som er ansvarlig for årets tabbe. At det skjer feil to år på rad, er litt flaut, sier han.

– Det er fordi ingen liker å tabbe seg ut. Men samtidig er det en menneskelig feil, og det er heldigvis ikke en svært alvorlig en, sier nyhetsredaktøren, som nå har sendt Hugo en gave som trøst.

Kristoffersen forteller at han hadde hatt en lengre ferie da han kom tilbake på jobb og fant to forskjellige saker om nyttårsbarn, og sendte begge til trykk i papiravisen.

– Jeg trodde det var to nyttårsbarn i år, og valgte saken om Hugo som oppslag på forsiden fordi jeg mente den var best. Jeg skjønte i ettertid at saken var arkivert fra i fjor, forklarer han.

Han håper at slike feil ikke skjer igjen, og beklager overfor familien.

