BRUDD: Torsdag konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske i flere tilfeller skal ha brutt partiets retningslinjer. Foto: Mikalsen, Helge

Aftenposten: Giskes advokater advarte Støre før konklusjon

Publisert: 26.01.18 18:22

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble advart mot å konkludere i varslersakene før Trond Giske hadde fått mulighet til å legge frem sine bevis, hevder Giskes advokater i et brev.

I brevet fra Trond Giskes advokater, Frode Sulland i advokatfirmaet Sulland AS og Christopher Hansteen i advokatfirmaet Grette AS, står det ifølge Aftenposten :

«Vi finner det uansett svært uheldig at Ap legger opp til å konkludere hver enkelt sak på torsdag, uten at Trond Giske har fått mulighet til å redegjøre for sin versjon i hver av sakene.

Vi har tidligere meddelt at Trond Giske mener å kunne tilbakevise sentrale opplysninger i flere av varslene og at han er innstilt på å tilby fysiske bevis og vitnebevis som kan underbygge dette.

Vi har også tidligere meddelt at han har synspunkter på omstendigheter og bevis som bør undersøkes nærmere»

Torsdag konkluderte Arbeiderpartiet etter en gjennomgang med at det i flere av tilfellene beskrevet i varslene mot Giske, har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Partiet var med det ferdig med behandlingen av varslersakene, og videreformidlet vurderingene til den enkelte varsler, og Trond Giske selv.

Frode Sulland sier til VG at bevisene i stor grad dreier seg om ulike former for kommunikasjon:

– Det dreier seg for eksempel om kommunikasjon mellom personer i nærheten av det som skal ha skjedd, før, under og etter de hendelsene det dreier seg om. Det er ulike kommunikasjonsformer, mellom ulike personer i ulike varsler, sier han.

Arbeiderpartiet skrev på sin side at Giske har vært forelagt innholdet i varslene, og at hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene, og hatt løpende kontakt med partiets advokat.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener dessuten at Giske har fått god mulighet til å komme med sin versjon.

– Det er slik at man i arbeidslivet ellers respekterer at når man er syk, så er man syk. Det må også gjelde for Trond Giske, sier Sulland til VG.

Han mener at Trond Giske ikke har fått god nok tid til å forsvare seg i sykeperioden:

– Han har formidlet at han ønsker å komme med sin egen versjon, og at han ønsker å vise frem bevismateriale han besitter eller ønsker å innhente, sier Sulland.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Jonas Gahr Støre fredag kveld.