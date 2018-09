Per Orderud tror ukjente våpenanalyser kan frifinne ham

INNENRIKS 2018-09-27T21:04:18Z

KLØFTA (VG) Per Orderud mener en våpenrapport slår beina under et av politiets viktigste bevis mot de fire trippeldrapsdømte i Orderud-saken. Han tror den kan frifinne ham.

Publisert: 27.09.18 23:04

På hjemmekontoret til privatetterforsker Tore Sandberg sitter Per Orderud og er håpefull.

– Jeg tror dette vil endre alt. Det har jeg gjort hele tiden, sier han til VG.

Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) regelrett henrettet på Orderud gård i Sørumsand.

Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle dømt for medvirkning til overlagt drap. Ingen for å ha avfyrt de dødelige skuddene.

To domstoler mente det var bevist at det kunne knyttes to våpen, en Ruger 22. kaliber og en revolver 38. kaliber, til de tiltalte. Disse våpnene er aldri funnet.

– Helt håpløst

Tilbake på Sandbergs kontor sitter Per Orderud og ser på en stor TV-skjerm hvor privatetterforskeren viser deler av materialet fra gjenopptagelsesbegjæringen av trippeldrapssaken på Orderud gård. Han har ferdigsonet en dom på 21 års fengsel.

Særlig viktig for Per Orderud er rapporter og funn om våpensporet som i juni ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen. Her er det hittil ukjente analyser som Orderud og Sandberg mener gjør at et av påtalemyndighetens sterkeste beviser, må avvises.

I 2013 fikk privatetterforsker Sandberg tilsendt en amerikansk våpenrapport.

I rapporten konkluderer den amerikanske våpeneksperten Richard Ernest med at det er tilnærmet umulig å fastslå at drapshylsene faktisk satt i magasinet som ble funnet hjemme hos Grønnerød.

– Rapporten er veldig viktig. Den viser at de påstandene påtalemyndigheten har fremført i retten, ikke stemmer, hevder Orderud.

– Hva tenker du om det i dag?

– Det er helt håpløst. Det kunne forandret hele dommen. Det er ikke sikkert jeg ville sittet her i dag.

– Flere enkeltbeviser er nok til å få opp saken og være frifinnende for meg. Det er rett og slett frifinnende bevis, sier Orderud.

– Tilbakebeviser kobling

Tilbake til 1999: Da politiet ransaket leiligheten til Lars Grønnerød i juni 1999, fant de et pistolmagasin fra en 22 kalibret pistol i en settekasse på veggen. Magasinet ble undersøkt av våpeneksperter hos Kripos, som konkluderte med at pistolhylsene som var funnet på åstedet på Orderud gård, hadde sittet i det beslaglagte magasinet.

Politiet mener magasinet tilhørte en av de to pistolene som Kristin Kirkemo kjøpte i Molde, og som hun et halvår før drapet skal ha overlevert til ekteparet Orderud.

Magasinet ble derfor raskt et av påtalemyndighetens sterkeste tekniske bevis for å nagle de fire trippeldrapsdømte. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett har i sine dommer lagt til grunn at magasinet var i drapspistolen under trippeldrapet.

– Både norsk og amerikansk ekspertise tilbakeviser en slik kobling. Og denne ekspertisens konklusjoner har etter min oppfatning ført til at våpenbeviset har falt helt sammen, sier Sandberg i dag.

Selv om politiet mener de har funnet ett av de to drapsmagasinene, har de aldri funnet våpnene.

– En langt sterkere våpenekspertise enn meg, sier at man kan ikke fastslå at et våpen du ikke har funnet, er drapsvåpenet, hevder Sandberg.

Derfor mener politiet magasinet tilhører drapspistolen Politiets tekniske undersøkelser av magasinet viste at ripene på patronhylsene som ble funnet på åstedet, matchet magasinet og at det mest sannsynlig hadde vært i drapspistolen som ble brukt under trippeldrapet. Det var våpenekspert Leif Øren fra Kripos som undersøkte Grønnerød-magasinet og hylsene som ble funnet på åstedet. I sin rapport forklarte han at det i toppen av pistolmagasinet sitter to «lepper» som holder patronene på plass. Både slitasje på magasinet og produksjonsmåte gjør at magasinet vil avsette et individuelt «fingeravtrykk» på patronene, i form av bulker og riper. Våpeneksperten mente at ripesporene på patronene som ble funnet i kårboligen, er avsatt fordi pistolen ikke har vært ladet på riktig måte. På den måten ble patronene tvunget ned i magasinet, som førte til at de fikk ripemerker og bulker. Det ble funnet ti patroner fra en 22. kalibret pistol på åstedet, hvor alle bortsett fra én hadde denne typen bulker. Våpeneksperten mente det tydet på at patronen uten merker hadde vært øverst i magasinet og ikke hadde blitt tvunget inn i magasinet. Det ble konkludert med at det kun var en hypotetisk mulighet for at patronhylsene hadde vært brukt i et annet magasin enn Grønnerød-magasinet. Kilde: Kripos’ våpentekniske rapport, 1999

– Veldig spesielt

Søkelyset ble få dager etter drapet rettet mot ekteparets sønn og svigerinne, Per og Veronica Orderud, og deretter Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød.

Alle er ferdig sonet. Politiet klarte aldri å avdekke hvem som utførte de brutale drapene. Det er fortsatt en gåte nesten 20 år etter.

– Det er veldig spesielt. Jeg tror aldri jeg har hørt om en sak hvor noen er dømt for medvirkning, men hvor man ikke har fastslått hvem som har gjort det, sier Orderud i dag.

Det fraskilte ekteparet har hele tiden bedyret sin uskyld. Privatetterforsker Tore Sandberg har over flere år vært engasjert i arbeidet for å forsøke å belyse saken deres.

I 2005 leverte de en foreløpig begjæring om gjenopptagelsen, men denne ble trukket i 2012. I juni i år leverte de derimot en over 600 sider lang begjæring om gjenåpning av straffesaken mot dem til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Umulig å fastslå

Som del av begjæringen: Rapporten Per Orderud mener frifinner ham.

«Det er ingen kjente storskala-studier som underbygger det vitenskapelige grunnlaget for konklusjonen som slår fast at et bestemt Ruger 22 kaliber-magasin var magasinet som ble brukt i skytingen, og som hevder å utelukke alle andre tilsvarende magasiner som er produsert», skriver den amerikanske våpeneksperten Richard Ernest.

Han skriver videre:

«De ekstremt små ripene fra magasinleppene som ses på åtte av de ti avfyrte patronene i saken har merker som knapt er større enn diameteren til et menneskehår. Disse merkene er veldig like merkene som avsettes av andre 22 kalibrede Ruger-pistoler. Faktisk er det som har blitt kalt et fingeravtrykk i denne saken nødvendigvis ikke mer enn en familielikhet som kan ses i et flertall av Ruger-magasiner.»

Laboratorieundersøkelser

Ernest fant at fire av patronhylsene er avfyrt fra samme magasin, men ikke nødvendigvis Grønnerød-magasinet.

Trippeldrapet på Orderud gård Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept på Orderud gård i Sørumsand. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt trippeldrap, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel og hennes ekskjæreste Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at motivet for drapet var en årelang arvestrid mellom ekteparet Orderud og Per Orderuds foreldre. Ingen har blitt dømt for selve utførelsen av drapene. Alle fire anket til Høyesterett, men det var kun Kristin Kirkemos sak som ble tillat prøvet. Den ble senere forkastet. Per og Veronica Orderud ble løslatt i januar 2015, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013. I juni 2018 leverte Per og Veronica Orderud inn begjæring om gjenopptagelse av saken, da de mener at de er uskyldig dømt.

«I forbindelse med mine laboratorieundersøkelser i denne saken har jeg gjennomført en avgrenset studie av tallrike avfyrte tomhylser fra 15 (femten) ulike Ruger våpen kaliber .22. Til og med i denne avgrensede studien har jeg funnet avfyrte tomhylser med magasinleppemerker som ved undersøkelse i mikroskop har en slående likhet med «magasinleppemerkene» på tomhylsene som er brukt som våpenbevis i denne saken».

Etter Ernests oppfatning må vesentlig mer forskning på bordet før man kan konkludere slik Kripos gjorde.

– Må vurderes

Jørn Sigurd Maurud, som var aktor i Orderud-saken, svarer følgende om påstanden om at rapporten innebærer at påtalemyndigheten tok feil:

– Vi må gjøre en grundig vurdering av disse nye våpentekniske undersøkelsene Sandberg kommer med, opp mot hele det våpentekniske bevismaterialet i saken. Men det er to våpen her, og den undersøkelsen det vises til gjelder ikke det andre drapsvåpenet, sier aktor Maurud, og viser til revolveren som ifølge bevisførselen ble brukt på Orderud Gård.

Leif Øren var Kripos’ våpenekspert i Orderud-saken.

– De har sendt saken til Gjenopptakelseskommisjonen. Jeg forholder meg til det som måtte komme derfra. Jeg har ingen konkrete kommentarer til denne saken. Jeg har tidligere forklart meg inngående om alle skytetekniske forhold i to rettsinstanser. Det ble gjort en omfattende jobb, sier Øren til VG.