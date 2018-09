NEDBLÅST: På skoleplassen ved Valestrand skole på Osterøy har et tre blåst ned over et fotball-mål etter uværet som raste på Vestlandet onsdag. Foto: Odd Medhus, VG

Det kraftige uværet rammet Osterøy hardt: Syv skoler og barnehager stengt

Vindkast ble målt til orkan styrke og 18.000 husstander var på det meste uten strøm, da uværet herjet på Vestlandet onsdag kveld. – Uværet har hatt større omfang enn forventet, sier ordfører.

Publisert: 20.09.18 20:11

På Osterøy i Hordaland er syv barnehager og skoler stengt som følge av strømbrudd torsdag morgen.

Den lokale bensinstasjonen og matbutikken er også stengt, forteller ordfører Jarle Skeidsvoll til VG.

– Når strømmen faller ut, faller også telenettet ut, så mange her er uten mobiltelefon. Sykehjemmet vårt Osterøytunet holdt det dog gående på aggregat i dag, forteller ordføreren, som nettopp har vært der for å feire en 100-årsdag.

Da uværet herjet førte det blant annet til at seks personer blåste over ende på Flesland flyplass, og det ble registrert vindkast med orkan styrke flere steder på Vestlandet - noe som førte til nedblåste trær, strømbrudd og stengte ferjesamband.

– Uværet har hatt større omfang enn forventet

På Osterøy hadde kommunen et møte med kommunale kriseledelse torsdag morgen.

– Hvis strømbruddet vedvarer, må vi passe på at vi har beredskap i forhold til sykdom og kommunikasjon i hjemmetjenesten, slik at vi kan ivareta alle beboerne på en god måte, sier Skeidsvoll.

Om strømmen ikke kommer tilbake iløpet av natten, vil skolene og barnehagene også trolig holdt stengt fredag, forteller han.

En lærer forteller til Bergens tidende at de måtte varsle alle elevene om at skolen var stengt fra kommunehuset torsdag morgen, ettersom mobilnettet er nede.

– Dette uværet har hatt større omfang enn forventet. Det var jo varsla om hardt vær, men det fikk større omfang og varighet enn vi trodde:

– Først var de befolkningstette områdene hardest rammet, men nå er det litt mer avgrenset, forteller ordføreren.

18.000 var uten strøm

På det meste ble det meldt om 18.000 husstander som var uten strøm på Vestlandet rundt midnatt natt til torsdag.

Torsdag ettermiddag er tallet kraftig redusert, men rundt 1.000 husstander er fortsatt strømløse, opplyser BKK, som leverer strøm til rundt 200.000 kunder i Hordaland og deler av Sogn og Fjordane.

– Våre folk i alle områdene som er berørt jobber nå med feilretting. Vi har en forventning om at de fleste skal ha fått strømmen tilbake innen klokken 20.00 i kveld. Det kan likevel være noen kunder som vil være strømløse utover natten, selv om vi jobber for å unngå det, forteller Anne Mette Tuven, kommunikasjonsrådgiver i BKK, til VG.

– Hvordan vil dere jobbe for å forhindre at strømbruddet blir like stort ved nytt uvær i fremtiden?

– Vi jobber kontinuerlig med en vedlikeholdsplan for eksempelvis skogrydding. Det vurderer vi fortløpende. Vi bruker også normer for klimabelastning - det kan bli mer av stormer og uvær fremover, og våre anlegg tar høyde for de klimaendringene som beregnes av myndighetene, forteller Tuven.

– Sjeldent mye trevelt

Trafikkoperatør Ketil Molves ved Vegtrafikksentralen Vest forteller at Vegvesenet har hatt et sjeldent travelt døgn etter uværet.

– Det har vært mye, men det har begynt å roe seg nå. Hovedproblemet har vært trær som har falt over, eller holder på å falle over veier, spesielt langs kysten, sier han til VG.

Fylkesvei 565 ved Lindås har fortsatt noen trær i veibanen. Ved omkjøringsveien på fylkesvei 407 har det lenge vært stengt, men det er nå ryddet unna, og Vegvesenet vil nå begynne å kjøre ledebil. Fylkesvei 609 ved Askvoll er fortsatt ikke ryddet, forteller Molves.

– Det er usikkert om den åpner igjen før i morgen. Det har vært sjeldent mye trevelt, sier han.

Forsikringsselskapene jobber på spreng

Forsikringsselskapene begynte torsdag å få inn rapporter om skader fra kundene.

– Vi får fortløpende inn meldinger om nedblåste trær, avrevne tak og ras. Vi jobber på spreng for å hjelpe kundene våre, men det er mye man kan gjøre selv også. Nå gjelder det å komme fort i gang med sikring og skadebegrensning. Dette er viktig for at skadene ikke skal bli større, sier forebyggingsekspert Øyvind Setnes i Tryg Forsikring til NTB.

Da stormen Johanne raste over sør- og østlandsområdet fredag 10. august, gikk det hardt utover eiendommer. I tillegg fikk en god del biler og båter skader.

– Vi ser nå at sluttsummen kom opp i rundt 100 millioner kroner for forsikringsselskapene samlet, skriver kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en epost til NTB.

Ifølge Rysstad er det for tidlig å spå hva som vil være største skadekategori denne gangen, men geografisk sett bør skadeomfang bli mer begrenset enn sist.