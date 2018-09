SKUTT: Onsdag at en brunbjørn ble slutt på Våler i Hedmark Foto: Foto: Jørgen Rustad

82 kilos hannbjørn skutt

En jeger skjøt onsdag sin første bjørn i Våler i Hedmark. Av årets kvote i fylket er to av tre bjørner felt.

Publisert: 19.09.18 20:21 Oppdatert: 19.09.18 21:01

– Dette var en lisensfelling og skjedde uten dramatikk. Det er første gang jeg har skutt en bjørn, sier jegeren, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Den 82-kilos hannbjørnen ble felt i Våler vestside. Fylkesmannen i Hedmark fikk ifølge Gudbrandsdølen Dagningen beskjed om fellingen klokken 12 onsdag.

Kvoten til årets lisensjakt på bjørn var i Hedmark på tre. I juni i år ble det felt en bjørn i Flendalen i Trysil. Bjørnen hadde kommet seg innenfor rovviltgjerdet og tatt minst 15 sauer.

Fordi bjørnen var innenfor gjerdet, ble det gitt fellingstillatelse, noe som resulterte i at det bare var to bjørner igjen da lisensjakten startet 21. august.

Nå er det altså bare én bjørn igjen på årets kvote.

Ifølge avisen er Statens naturoppsyn varslet om fellingen, men har så langt ikke vært på plassen der bjørnen ble skutt for å gjøre sine undersøkelser.

Ifølge fungerende seksjonsleder for Rovvilt i Statens Naturoppsyn, Frode Aalbu, er poenget bak en skuddplasskontroll å sørge for at jaktutførelsen er skjedd innenfor regelverket.

– Det er jo et kontroversielt virkemiddel å regulere. Skuddplasskontroll gjør vi rutinemessing for å drive tilsyn med gjennomføringen. Blant annet kontrollerer vi papirene til jegeren og at jaktutførelsen er innenfor regelverket. Vi undersøker og registrerer også dyret som er skutt, som vekt, høyde, kjønn og alder. Dette for å få mer kunnskap og oversikt over de døde dyrene. Oppdager vi regelbrudd, blir dette rutinemessing anmeldt, forklarer han til VG.