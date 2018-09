VÅTT: Det ble en våt morgen for mange pendlere på Østlandet mandag. Dette bildet er fra august. Foto: GISLE ODDSTAD, VG

Regnet skaper problemer i morgentrafikken på Østlandet

Store mengder nedbør over Østlandet mandag morgen har ført til at to tunneler ble stengt i en periode. I Oslo har et kumlokk glidd opp på Ring 3.

Publisert: 10.09.18 07:46 Oppdatert: 10.09.18 08:01

Bjølstadtunnelen i Fredrikstad og Bekkestutunnelen i Bærum ble stengt på morgenkvisten som følge av oversvømmelse. Klokken 08 melder Vegtrafikksentralen at begge tunnelene er åpnet igjen.

I tillegg til de stengte tunnelene kan regnet gjøre at trafikken går saktere.

– Det er mye vann på veien og bilistene må avpasse farten, sier trafikkoperatør John Flinning ved Vegtrafikksentralen til VG.

Hvilke råd har du til bilistene?

– Senk farten og vær obs på planing, spesielt i svinger, da kan man fort få sleng på bilen.

Han sier at de så langt mandag ikke har hatt noen tilfeller av dette, men at det var et par hendelser i helgen.

I Oslo har et kumlokk løftet seg på grunn av nedbørsmengdene på Ring 3 ved Radiumhospitalet retning vest.

– Det er meget trafikkfarlig, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk melding om kumlokket klokken 07.25 og er på stedet.

Søndag varslet Meteorologisk institutt at det kunne bli mye nedbør sør på Østlandet mandag morgen, særlig øst for Drøbak og Oslo.

– Store forskjeller lokalt og sikker mange steder som ikke får like mye. Vær oppmerksomme, skriver meteorologene på Twitter .