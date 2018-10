HAR ANMELDT: Bistandsadvokat Olle Nohlin (t.v.) har på vegne av Bjørn Ivar Nordstrøm levert inn anmeldelse for grov motarbeidelse av rettsvesenet etter at sistnevnte ble slått ned før han skulle vitne i en sivil rettssak. Foto: Tore Kristiansen og privat

Addictologi-saken: Anmelder for grov motarbeidelse av rettsvesenet

INNENRIKS 2018-10-09T10:00:48Z

Advokaten til voldsofferet Bjørn Ivar Nordstrøm (29) har anmeldt terapeutene Laila Mjeldheim (42) og Espen Andresen (53) for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Publisert: 09.10.18 12:00 Oppdatert: 09.10.18 12:24

Anmeldelsen ble skrevet etter VGs avsløring av de systematiske svertekampanjene mot personer som hadde avsluttet behandlingen hos terapeuten Espen Andresen.

Med innsyn i e-poster, tekstmeldinger og vitners forklaring, avslørte VG hvilken rolle terapiduoen hadde da tidligere medlemmer ble svertet.

– Det er i utgangspunkt nok at politiet leser VG for å hente ut dokumentasjon, sier Olle Nohlin.

Addictologi-avsløringen: Kort oppsummering og alle artiklene

Systematisk angrep

Bistandsadvokaten mener det er fullstendig åpenbart at Nordstrøm på sensommeren 2017 var utsatt for et systematisk angrep, utført av flere, med hensikt å hindre eller hemme hans vitneforklaring i en sivil rettssak.

Like åpenbart mener han at det var Espen Andresen og/eller Laila Mjeldheim som sto bak det hele.

Bjørn Ivar Nordstrøm er det tidligere addictologi-medlemmet og arbeidstageren til Laila Mjeldheim, som fire dager før han skulle vitne i en rettssak mot henne i fjor, ble utsatt for et brutalt overfall av en ukjent gjerningsmann . Den fortsatt ukjente voldsmannen skal ha sagt at Nordstrøm måtte holde seg unna «Laila» før han løp.

Saken ble opprinnelig henlagt, men gjenåpnet av statsadvokaten . Den etterforskes av politiet nå.

– Det kan synes overflødig å levere denne anmeldelsen, all den tid de samme forholdene allerede etterforskes i forskjellige saker. Intensiteten i politiets henleggelser av andre saker knyttet til Addictologi Akademiet gjør imidlertid at vi ser behovet for å omtale saken på riktig måte, sier Nohlin.

Han sier at han har levert anmeldelsen på vegne av sin klient, som for tiden studerer i Nord-Norge, etter å ha vært ute av det omstridte terapimiljøet i snart to år.

– Etter at VG over tid har samlet sakene og synliggjort en rekke helt åpenbare sammenhenger, er det nå vårt håp og krav at sakene samles til felles etterforskning med tilstrekkelige ressurser. Henlagte saker bør gis en ny vurdering, sett i sammenheng med øvrige saker og modus, sier advokaten.

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har engasjert strafferettsadvokat Øystein Storrvik til å bistå dem fremover.

Begge har avvist å svare på VGs henvendelser så langt i denne saken.

Øystein Storrvik er gjort kjent med innholdet i den nye anmeldelsen som nå er levert politiet.

– De to avviser begge to å ha gjort noe straffbart. Når det gjelder anmeldelser, vil vi svare for rette instans der anmeldelsen skal behandles, sier Storrvik.

– Kan ikke gjemme seg bak ofrene

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har uttalt til VG at politiet mener det som har kommet frem om terapimiljøet, er helt uakseptabelt , men har også påpekt at det i mange tilfeller er vanskelig å bevise straffbare forhold.

Oslo-politiet etterforsker akkurat nå fire addictologi-saker, men har henlagt et tosifret antall saker med tilknytning til miljøet. Flere på grunn av manglende kapasitet.

Politiet mener personer som mener seg utsatt for lovbrudd må komme til dem og anmelde selv. De sier også at addictologi-sakene ikke er øverst på prioriteringslisten.

Nohlin mener denne holdningen er for tafatt.

– Politiet kan heller ikke gjemme seg bak ofrene og si at ettersom ingen har turt å anmelde så gjør vi ikke noe. Samfunnsansvaret er å finne straffbare forhold som kan etterforskes, sier han.

– Må stilles til ansvar

I kjølvannet av VGs nyeste saker har også Lisbeth Sogn bestemt seg for å anmelde. Hun var tidligere klient av Espen Andresen og ansatt hos Laila Mjeldheim, før hun i 2016 brøt ut.

I VGs sak om «Terapeutenes våpendragere», kom det frem hvordan Mjeldheim gikk frem da hun fikk andre til å gå til pressen og fremstille Sogn som en svindler og bedrager. Dette skjedde like før de to skulle møtes i retten i august 2017.

– Det som kom frem i VGs saker om hvordan de svertet meg og prøvde å ødelegge for meg, er noe jeg ønsker etterforsket. Jeg vil at både Espen og Laila skal bli stilt til ansvar for det de har gjort, sier Sogn.

Politiet etterforsker allerede en navngitt torpedo, som ifølge opplysninger fikk i direkte oppdrag om å kidnappe og banke Sogn før rettssaken . Laila Mjeldheim ble anmeldt i vår, og saken etterforskes fortsatt hos Oslo-politiet.

Dokumentarer om Addictologi Akademiet:

Rike på andres avhengighet

Terapi og torpedoer

Kontant terapi

Terapeutenes våpendragere

Les også Andresens og Mjeldheims tilsvar i forbindelse med tidligere artikler her.