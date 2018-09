VEGG AV SKUM: Brannskummet kom lydløst og dekket raskt en stor del av Biltema-lokalene i Drøbak tirsdag ettermiddag. Foto: Espen Enger

De skulle bare sjekke brannsikkerheten i Biltema-butikken ...

INNENRIKS 2018-09-04T20:45:19Z

Slik gikk det da installatøren skulle teste og sjekke det flotte brannanlegget i Biltema-butikken i Drøbak tirsdag!

– Jeg skulle bare innom og kjøpe noe poleringsmidler til bilen, da jeg plutselig hørte en vifte slå seg på. Og plutselig kom det en veldig masse av skum ut fra døren til malingsavdelingen, forteller kunde Espen Enger (50) fra Nesodden til VG.

Ble evakuert

Personalet kom snart og ba kundene om å trekke ut av butikken.

– Det var så vidt jeg fikk betalte for poleringsmidlene. Men skummet dekket en stor del av butikken, forklarer Enger.

Daglig leder Egil Iversen i Biltema -avdelingen i Drøbak forklarer:

– Det som skjedde, var at vi hadde årskontroll av brannvarslings- og skumanlegget. Dette skal effektivt slukke en brann i lokalene. Men så har det skjedd en personlig feil under dette arbeidet, slik at skumanlegget ble utløst.

Personalet evakuerte da kunder i butikken, og Biltema tilkalte etter hvert brannvesenet. Avdelingen har hele 3300 kvadratmeter.

Saneringsfirma

– Brannvesenet hjelper oss med å håndtere skummet, og senere kommer et saneringsfirma for å ordne opp. Dette rammet en stor del av butikken, men vi håper på å åpne så mye som mulig av butikken allerede i morgen, sier Iversen.

Fakta: Et skumslokkeanlegg virker ved at det både kjøler ned og kveler en brann. Det brukes vanligvis til å slukke brann i brennende væsker. Skummet har gjerne lavt vanninnhold, faller fort sammen og gjør forholdsvis lite vannskade.