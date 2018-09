IKKE SANT: Bildet av Noora er fra et kommersielt arkiv for illustrasjonsbilder, og barnevernlederen som er sitert i saken finnes ikke, skriver Faktisk.no. Foto: Skjermdump/Facebook

Faktisk.no: Nei, Noora (6) ble ikke hentet av barnevernet fordi hun hadde for få leker

Faktisk.no konkluderer med at historien om Noora (6) er oppdiktet, og at nettstedet som har publisert historien, er en del av et norsk nettverk av løgnfabrikker.

