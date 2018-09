SENDTE E-POST: Generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson, her fotografert på vei inn til sentralstyremøtet i partiet 23. august i år. Foto: Frode Hansen, VG

KrF-topp ber partikolleger om ikke å uttale seg om KrFs skjebnehøst

INNENRIKS 2018-09-26T18:20:27Z

I en intern e-post til alle tillits- og folkevalgte i Kristelig Folkeparti ber generalsekretær Hilde Frafjord Johnson partikollegene om å ta den betente diskusjonen om partiets retningsvalg bak lukkede dører i landsstyret, ikke i mediene.

Publisert: 26.09.18 20:20

I e-posten, som VG har fått tilgang til, advarer Johnson mot at mediene vil forsøke å «styre debatten» i partiet.

«Det blir mye spekulasjoner fremover, og det er ønskelig at vi klarer å ta denne debatten internt og ikke gjennom mediene. Det vil nok bli mange forsøk på å ta «opptelling» i partiet fremover og slik forskuttere en demokratisk prosess. Det ville være fint om synspunkter heller kan tas med til landsstyret enn at media får styre debatten», skriver Johnson.

Reagerer på «munnkurv»

Bakgrunnen for e-posten er at VG har sendt ut en undersøkelse til et omfattende antall tillits- og folkevalgte i KrF, der temaet er hvilket veivalg partiet står overfor.

I etterkant har flere folkevalgte overfor VG reagert på Johnsons e-post, og omtaler den som «et forsøk på å ilegge partiet munnkurv».

Hilde Frafjord Johnson har ikke stilt til et intervju om saken, men i en tekstmelding til VG skriver hun:

Ikke matematikk

«Det kommer til å være en engasjert og åpen debatt i partiet i tiden fremover, også i mediene. Det skulle bare mangle! E-posten jeg sendte handlet om respons på spørreundersøkelsen, ikke at man ikke skal delta i debatten. Slike samarbeidsprosesser dreier seg ikke om matematikk og enkle spørreundersøkelser. Det som er viktig er at vi får mulighet til å drøfte dette i hele partiet».

VG har sendt følgende oppfølgingsspørsmål til Johnson, men foreløpig uten svar:

«Hvis du mener «det skulle bare mangle» med en «åpen debatt (...) også i mediene», hvorfor skriver du da i e-posten at «det er ønskelig å ta debatten internt»?»

Førstkommende fredag går startskuddet for det som er omtalt som KrFs retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide innleder helgens landsstyremøte med en tale, der det er ventet at han vil komme med signaler om hvilke valg han mener partiet bør ta.