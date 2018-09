REAGERER: Lege og leder i foreningen for allmennmedisin, Petter Brelin. Foto: Helge Mikalsen

Legeforeningen om sigarettavsløringen: – Veldig bekymret og forskrekket

INNENRIKS 2018-09-17T06:12:23Z

Leder i foreningen for allmennmedisin, Petter Brelin, er bekymret etter de nye avsløringene om giftstoffer i sigaretter. – Dette er på ingen måte greit.

Publisert: 17.09.18 08:12

– Jeg er ikke noe overrasket over at alle mulige midler brukes for å manipulere i dette markedet. Men jeg er overrasket over at vi ikke har oppdaget dette før – og at det er anledning til å selge disse sigarettene i Norge, sier Brelin til VG.

Lørdag kunne VG publisere resultatene av en ny undersøkelse av norske sigaretter:

Dette avslører testene

Norske sigaretter har mikroskopiske hull på siden av filtrene. Tobakksbransjen kaller dem ventilasjonshull, forskere kaller dem svindel. Forskning viser at når røykere røyker, dekker de for disse hullene med lepper eller fingre.

Men det er et problem. Når tobakksindustrien tester sigaretter i røykemaskiner - med den standariserte EU-metoden (ISO) - for å måle nivåene av giftstoffer i en sigarett, dekkes ikke disse hullene for.

Nå, for første gang og på oppdrag for Kreftforeningen, har et uavhengig laboratorium gjort undersøkelser med hullene tettet for. Intensjonen var å gjenskape hvordan et menneske virkelig røyker.

Kaller tobakksbransjen utspekulert, se video:

Fem norske sigarettmerker ble testet. Med denne målemetoden inneholder røyken langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som er oppgitt på pakken – og det som er lovlig.

– Veldig bekymret

– Jeg synes i utgangspunktet at det ser ut til at norske røykere får i seg nok gift, også får de i seg enda mer enn det vi trodde. Det blir vi veldig bekymret og forskrekket over. Dette er på ingen måte greit, sier Brelin.

Som fastlege ser han hvor avhengighetsskapende sigaretter er i utgangspunktet.

– Jeg møter folk som er velfungerende, som får til alt i livet og går på jobben i dress hver dag – også kommer de til meg og ber om hjelp til å slutte å røyke. Vi gjør så godt vi kan, med pedagogiske opplegg og medisiner, men likevel får de det ikke til, sier Brelin.

Han fortsetter:

– De blir så avhengig av produktene at de nærmest er bundet til dem resten av livet.

Industrien: Vi følger loven

Tobakksbransjen avviser overfor VG at produktene deres er ulovlige. Selskapet bak Marlboro-merket, Philip Morris, svarer at sigaretter skal måles etter ISO-standaren, uten tildekkede hull.

– Slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris.

Hun mener at dagens tester ikke er laget for å måle hvor mye stoffer en røyker får i seg.

– Måling med røykemaskiner er ment til å lage standarisert data over tjære, nikotin og karbonmonoksidutslippene, ikke for å gjenskape hvordan mennesker røyker, sier Prestmo.

I den nederlanske tobakksforeningen avviser direktørJan Hein Sträter alle påstandene om manipulering.

– Ventilasjonshull har vært i sigaretter lengre enn ISO-metoden eller noen annen metode har eksistert. Det er åpenbart ikke en oppfinnelse for å lure røykmaskinene, sier Sträter.