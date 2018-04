IKKE GJENVALGT: Kristian Eilertsen stilte til gjenvalg som nestleder i FpU etter å ha brutt partiets etiske retningslinjer. Foto: Tore Skadal/Harstad Tidende

Vraket som nestleder av FpU etter brudd på etiske retningslinjer: - Maktkamp

Publisert: 07.04.18 16:16 Oppdatert: 07.04.18 16:45

FpU gir ikke Kristian Eilertsen fortsatt tillit som nestleder i ungdomspartiet. Andreas Brännström blir valgt, med 40 mot 30 stemmer.

Valget av nestleder har vært en opprivende sak for Frps ungdomsparti.

FpU-nestleder Kristian Eilertsen er av flere kvinner anklaget for seksuell trakassering. Frps organisasjonsutvalg konkluderte før påske med at han brutt partiets etiske retningslinjer. Han fikk en «kraftig advarsel», men ble likevel ikke fratatt noen verv.

Dermed var det opp til FpUs landsmøte å bestemme om de fortsatt har tillit til Eilertsen i nestledervalget på FpUs landsmøte, i en kampvotering mellom ham og Andreas Brännström.

Kristian Eilertsen fikk 30 stemmer, og Andreas Andreas Brännström fikk 40 stemmer. Dermed får ikke Eilertsen fornyet tillit.

– Maktkamp

Eilertsen har de siste dagene vært taus om reaksjonene på håndteringen av varslersaken mot ham. Fra talerstolen på landsmøtet adresserte han saken:

– De to siste månedene har vært ekstremt tunge og vanskelige. Det har vært en vanskelig tid både for varslere, for partiet og for meg. Og jeg har lyst til å si unnskyld, og igjen beklage til alle som har opplevd min oppførsel som upassende, sier Eilertsen.

Til pressen sier Eilertsen etter at valgresultatet er klart at han har opplevd det han mener er en maktkamp mot seg.

– Jeg har stått i en maktkamp i FpU i to år, og var forberedt på utfallet i dag, sier Eilertsen, og forteller at han ikke angrer på at han ikke trakk seg.

Under sin valgappell til landsstyret sa Eilertsen at det ikke for alle å beholde roen når det stormer rundt en, og at det ikke er for alle å tenke partiet fremfor seg selv.

På spørsmål fra itromsø etter valget om han føler han har satt partiet foran seg i denne saken, svarer han ja.

– Jeg står opp for det jeg mener er rett, sier han.

Splittet FpU

FpU-erne har vært splittet i saken om nestledervalget. Noen har stått fram og sagt at det er ikke er greit at Eilertsen fikk fortsette i vervene sine, etter at moderpartiet konkluderte med at han har brutt partiets etiske retningslinjer. Andre mener saken burde tas internt.

Martin Jonsterhaug og Ingeborg Bjørnevik i Hordaland FpU har mobilisert til et internt opprop som protest mot Frps håndtering av varslingssaker, som har fått 30 signaturer.

Et mindretall i valgkomiteen ønsket likevel at han skulle fortsette, og få fornyet tillit. 30 av delegatene på landsmøtet stemte på Eilertsen.

Kritiserer organisasjonsutvalget

Opprørerne i FpU mener det sender et dårlig signal at man kan bryte etiske retningslinjer, uten å bli fratatt verv. Bjørnevik har også kommet med krass kritikk av organisasjonsutvalget i Frp. Dette fordi hun mener det er uansvarlig at spørsmålet om Eilertsens tillit skulle håndteres på FpUs landsmøte, der man ikke har avstand til saken og heller ikke kjenner innholdet.

Hun ønsker en evaluering av hvordan Frps organisasjonsutvalg skal håndtere saker om seksuell trakassering.

– Vi evaluerer våre utvalg løpende og hele tiden vi, sier partileder Siv Jensen (Frp) til VG om dette.

På landsmøtet ble også Bjørn-Kristian Svendsrud gjenvalgt som leder i Fpu, en stilling han har hatt siden 2016.