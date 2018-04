Grande nekter for at hun har kommentert sex-saken

NEKTER: Da Trine Skei Grande i et intervju med Aftenposten 16. januar sa hun ikke er noen overgriper, kommenterte hun ikke hendelsen på bryllupet i Trøndelag i 2008. Foto: Frode Hansen

Venstre-leder Trine Skei Grande nekter for at hun i Aftenposten-intervjuet 16. januar kommenterte sex-saken.

Venstre-leder Trine Skei Grandes stab ble i VG onsdag beskyldt for å spre falske rykter mot mannen som i VG har hevdet de to hadde sex med på en fest i Trøndelag i 2008 .

Kilder i Venstre sa til VG at de oppfattet at Grandes stab forsøkte å spre en holdning om at mannen er psykisk ustabil og at det derfor ikke er nødvendig å ta hans versjon på alvor.

Da hun gjestet NRKs Politisk kvarter torsdag morgen, ble Venstre-lederen møtt med flere spørsmål om saken.

Hun nektet å kommentere saken, begrunnet med at hun har inngått en avtale med mannen, som i dag er 26 år.

– Min statssekrætær har avvist at han har kommet med den typen uttalelser i et angivelig møte som vi heller ikke skjønner hva er. Det han uttrykker i den artikkelen, stiller jeg meg bak, sier Grande.

Grande sier følgende om hvorfor hun ikke vil kommentere saken:

– Dette er en sak jeg har valgt å ikke kommentere fordi det har jeg lovet å ikke gjøre. Jeg har valgt å ikke gjøre det, og kommer ikke til å gjøre det her heller, sier Venstre-lederen.

Hun blir flere ganger konfrontert med at hun kommenterte hendelsen da hun gjorde et intervju med Aftenposten 16. januar i år.

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har aldri kommentert noen hendelser i media.

NRKs reporter i Politisk kvarter spør om det ikke er å kommentere hendelsen da hun i Aftenposten-intervjuet sa «jeg er ingen overgriper».

– Nei, det er ikke å kommentere hendelsen, slår hun fast.

I februar skrev VG at statsminister Erna Solberg (H) har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Grande på bryllupet i 2008.

– Har du beskrevet denne mannen som enkel eller psykisk ustabil i din forklaring til statsminister Erna Solberg eller til andre?

– Jeg har ingen kommentarer til det.

