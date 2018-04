FLERE BUSSER: I november ble Oslos seks første elbusser presentert av fra v. Atle Rønning, administrerende direktør i Norgesbuss, administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, byrådssekretær Einar Wilhelmsen (MDG), Jan Voldsdal, administrerende direktør i Nobina og Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss. Foto: TORE KRISTIANSEN

Oslo får 70 nye elbusser neste år

Publisert: 12.04.18 13:00 Oppdatert: 12.04.18 13:38

Neste år skal 70 elbusser settes i drift i Oslo. Prislappen er 850 millioner kroner.

Dette beløpet inkluderer merkostnadene for anskaffelse og drift av elbussene, infrastruktur til lading og strøm samt omstillingskostnader til ny teknologi og dekker tiårsperioden fram til 2029.

I Oslo ruller allerede seks elbusser i et pilotprosjekt som går over to år, og hovedstaden vil dermed få totalt 76 busser som går på elektrisitet.

Det er Unibuss, Nobina og Norgesbuss som skal anskaffe og kjøre de de nye bussene som skal erstatte dagens dieselbusser og vil fordele seg på 13 bussruter.

52 av de totalt 76 elbussene, er leddbusser.

En elektrisk leddbuss koster ifølge Ruter omtrent det dobbelte av en ordinær dieselbuss, som ligger på ca. 3,5 millioner kroner. Men på sikt ventes både kjøps- og driftskostnader å gå ned.

Fakta Her kommer bussene Våren 2019 skal de 70 elbussene settes inn på følgende linjer: ** Linje 20: Skøyen–Galgeberg ** Linje 21: Tjuvholmen – Helsfyr T ** Linje 28: Fornebu Vest–Helsfyr ** Linje 31: Fornebu–Grorud ** Linje 33: Filipstad–Ellingsrudåsen T ** Linje 34: Tåsen–Ekeberg hageby ** Linje 37: Nydalen T–Helsfyr ** Linje 54–Tjuvholmen–Kjelsås stasjon ** Linje 60: Vippetangen–Tonsenhagen (blir helelektrisk) ** Linje 62: Grorud T–Ammerud Ring ** Linje 63: Grorud T–Romsås Ring ** Linje 74: Jernbanetorget–Mortensrud T (blir helelektrisk) ** Linje 20: Skøyen–Galgeberg

– Alt som skal til for å få elbussene på veien er planlagt å gjøre dette året, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg til VG.

Hun viser blant annet til at Unibuss bygger et stort ladeanlegg på bussholdeplassen sin på Alnabru.

– Når vi neste år får totalt 76 elbusser, blir dette Nordens største elbussflåte. Hele kollektivtransporten i Oslo blir uten utslipp senest i 2028, sier Berg.

Koster mer

Foreløpig koster omleggingen til utslippsfrie løsninger mer fordi elbussene er dyrere å kjøpe inn. Men ifølge Ruter er dette kostnadsbildet i kontinuerlig endring ettersom markedet kan tilby stadig bedre batterier med lenger rekkevidde til en stadig lavere pris.

– Elbussene er ikke bare bra for klimaet, men også fordi vi får mindre støy og mindre lokal luftforurensing, og for de reisende blir det mer behagelig og stillere, mener Berg.

Ruter har beregnet at hele bussflåten kan bli utslippsfri i 2028. Båtene kan bli helt «grønne» i 2024 og minibusser og taxier som kjører for Ruter, i 2022.

Linje 60 og 74 blir helektriske

Linje 60, mellom Vippetangen og Tonsenhagen, hvor det allerede kjører to elbusser, skal bli helektrisk. Her skal bussene lade ved en pantograf på Vippetangen.

Også linje 74 mellom Jernbanetorget og Mortensrud T. blir helt elektrisk.