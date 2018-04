FORNØYD: Advokat Ketil Magnus Berg forsvarer den unge mannen. – Han er svært lettet over at sannheten har kommet frem. Han fikk en lang fengselsstraff som viser seg å være helt feil. Han har ikke gjort noe straffbart på noe tidspunkt, men sto på terskelen til på å gå tre år i fengsel, sier Berg. FOTO: FRODE HANSEN

Ung kvinne løy om alder: Kjæresten dømt for overgrep

Publisert: 05.04.18 17:39 Oppdatert: 05.04.18 18:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-05T15:39:33Z

Først ble mannen fra Østlandet dømt til tre års fengsel for å ha hatt to samleier med sin mindreårig kjæreste, så ble han frikjent – siden den unge jenta hadde løyet om alderen sin.

En lørdag i februar i fjor hadde mannen i slutten av tenårene og hans kjæreste to samleier i en boligblokk i en større by på Østlandet. De hadde vært kjærester i noen måneder, etter et drøyt års vennskap.

Den unge jenta ble gravid etter det andre samleiet, men aborterte spontant. Graviditeten ble imidlertid kjent på ungdomsskolen, siden det ble funnet en graviditetstest på et toalett som ble knyttet til henne, ifølge VGs opplysninger.

Mars 2017

Den aktuelle skolen varslet derfor politiet, som umiddelbart iverksatte etterforskning.

Kjæresten kom raskt i søkelyset og ble siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han erkjente forholdet, men hevdet hardnakket at han hverken var kjent med jentas alder eller den seksuelle lavalderen i Norge.

Politiet avhørte også den unge jenta denne måneden, i et tilrettelagt avhør.

Sommeren 2017

Den fornærmede jenta oppsøkte utlendingsmyndighetene i hjembyen på Østlandet og forklarte at hun hadde løyet om alderen sin da hun kom til Norge fra Afrika noen år tidligere. Jenta fortalte videre at hun var lei av å gå på skole med ungdommer som var flere år yngre, får VG opplyst.

Men.

Rapporten som ble skrevet etter samtalen med utlendingsmyndighetene kom aldri politi eller påtalemyndighet i hende.

September 2017

Den unge mannen møtte i en tingrett på Østlandet, tiltalt for samleiene med kjæresten. Deres forklaringer i retten var tilnærmet identiske.

« Det er ingen tvil om at fornærmede på dette tidspunktet var under 14 år. », slo tingretten fast.

– Jeg var ikke opptatt av alder. Det betød heller ikke noe, siden vi var forelsket i hverandre. Jeg var heller ikke klar over den seksuelle lavalderen i Norge, forklarte den tiltalte mannen.

Dommen

Én uke etter rettssaken ble den tiltalte mannen innkalt til forkynning av dommen. Resultatet var nedslående for ham: Tre års fengsel.

I dommen understreket tingretten at aldersforskjellen mellom de to kjærestene var nesten fem år – og at tiltalte ikke gjorde noe som helst for å avklare fornærmedes alder.

« Retten bemerker likevel at det heller ikke kan ses at tiltalte og fornærmede er jevnbyrdige i utvikling. », står det i dommen.

Den fornærmede kvinnen syntes synd på kjæresten som risikerte flere år i fengsel , og la hverken frem krav om erstatning eller oppreisning.

Vendepunktet

Noen dager etter domsavsigelsen traff den unge mannen sin forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg.

– I det møtet fortalte han at kjæresten, i en samtale etter at dommen falt, hadde fortalt ham at hun i hjemlandet var eldre enn i Norge, sier Berg til VG.

Forsvarsadvokaten tok opplysningen på alvor og ba statsadvokaten gjøre nødvendige undersøkelser rundt fornærmedes alder – deriblant med utlendingsmyndighetene.

– Noe har sviktet

Påtalemyndigheten ble etter hvert kjent med den ukjente rapporten fra sommeren, hvor den unge jenta la kortene på bordet om sin egen alder, overfor utlendingsmyndighetene.

– Denne rapporten kom aldri frem til politiadvokaten, statsadvokaten eller meg. Tingretten fikk derfor aldri vite om den nye forklaringen til fornærmede, sier forsvareren, som stiller spørsmålstegn ved politiets systemer.

– Noe har sviktet når disse opplysningene ikke fanges opp. Fornærmedes fødselsdato var helt sentral i straffesaken. Politiet som satt med straffesaken og utlendingsenheten sitter i samme bygg, men har åpenbart ikke systemer som snakker sammen.

Nye undersøkelser

Den unge mannen anket dommen til lagmannsretten, både på bevisbedømmelse under skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Nå slipper han en ny runde i retten. I mars i år frafalt påtalemyndigheten alle anklagene mot ham og ba lagmannsretten avsi frifinnende dom uten ankeforhandling.

Årsak: Nye etterforskningsskritt har avdekket at den fornærmede jenta ikke er under 14 år – men mellom 18 og 20 år.

Det betyr at den fornærmede jenta enten er jevngammel med mannen eller eldre enn ham. Forholdet mellom det er over.

– Fødselsdatoen hennes var ikke et tema i retten. Alle la til grunn at alderen hennes, som hun var registrert med i Norge, var den riktige, sier Berg.

– Kunne ødelagt mannens liv

Den unge mannen er nå frifunnet av lagmannsretten ved forenklet, skriftlig behandling.

– Min klient ble dømt til fengsel i tre år for voldtekt av et barn under 14 år, men så viser det seg at han kun har hatt ordinær, frivillig sex med sin myndige kjæreste, sier Berg, som mener det var enormt viktig at dette ble avdekket nå og ikke etter at straffen var ferdig sonet.

– Det kunne ha ødelagt denne unge mannens liv.

Forsvareren mener saken bør være en vekker for alle i strafferettspleien.

– Når det er mistanke om seksuelle overgrep mot barn og unge, som har kommet til Norge fra land med usikre systemer for registrering av fødselsopplysninger eller ID-papirer, så må politiet gjøre grundige undersøkelser, sier Berg.

– Bra det ble fanget opp

Statsadvokaten som førte saken i tingretten mener det helt klart er knyttet utfordringer til slike saker hvor fødselsdato til fornærmede som har kommet til Norge som asylsøker eller flyktning.

– Det er veldig vanskelig, men det er veldig bra at det ble fanget opp i denne saken, slik at man ikke fikk en uriktig dom, sier statsadvokaten til VG.

Politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet kan ikke kommentere hva som konkret har skjedd i denne saken.

– Men det skal være skott mellom systemene slik at ikke politiet får for mye informasjon inn, av hensyn til personvernet, sier politiadvokaten til VG.

Denne artikkelen handler om Krim