SPLID: To av tre finnmarkinger er imot sammenslåingen med Troms. Nå maner flere kjenidser fra kultur- og idrettslivet til kamp mot den vedtatte sammenslåingen av de to fylkeskommunene. FOTO: ØYVIND NORDAHL NÆSS.

Protesterer mot sammenslåing av Finnmark og Troms

Publisert: 01.02.18 11:35

Den vedtatte sammenslåingen av Finnmark og Troms skaper splid i nord. Nå protesterer en rekke kjente kunstnere og idrettsfolk fra landets nordligste fylke mot tvangssammenslåingen av de to fylkeskommunene.

– Det arrogante og grunnløse vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark , mot befolkningens vilje, avslører manglende kunnskap om Finnmarks særegne kultur, historie, rettighetsforhold og folk, heter det i et opprop som blant annet er undertegnet av skuespillerne Bjørn Sundquist, Gørlid Mauseth og Nils Utsi.

Også forfatter og journalist Alf R. Jacobsen, artist Mari Boine, tidligere rallycrosskjører Martin Schancke og filmregissør Nils Gaup har signert oppropet.

– Dette vedtaket har ingen mening, og det vil ikke gi noen gevinst. Det er som å pisse i buksen for å holde seg varm, sier Alf R. Jakobsen til VG.

7. juni i fjor vedtok Stortinget - med 96 mot 73 stemmer - at de to fylkeskommunene skal slås sammen til en enhet. Den nye storregionen, på 74.499 kvadratkilometer, blir Norges største i størrelse.

Fylkestingene i begge fylkene har gått imot sammenslåingen. En meningsmåling som ble publisert i november i fjor viste at hele 67 prosent av finnmarkingene var imot å forene de to fylkene.

Leder i organisasjonen «For Finnmark», Arne Pedersen, sier at saken har skapt stor splid i landsdelen.

– Folk er sinte. Mange finnmarkinger føler at dette er å ta identiteten fra dem, sier Pedersen, som tidligere har vært fylkesvaraordfører i Finnmark og heldagspolitiker i tolv år.

Det er fortsatt stor uenighet blant politikerne i de to fylkene om hvordan den nye fylkeskommunen skal organiseres, og Pedersen mener at stortingsflertallet har satt både folk og partier opp mot hverandre.

– Avstandene i et nytt sammenslått fylke blir enorme. Fra Vadsø til Tromsø er det 90 mil, og Finnmark alene er større enn Danmark .Avstandene betyr at det blir helt umulig å drive politikk på fritiden. Mange vil droppe det. Slikt sett betyr dette at man demonterer hele det folkelige demokratiet her nord, sier Pedersen.

De 18 underskriverne fra kultur- og idrettsliv mener vedtaket om sammenslåing neglisjerer fylkets store betydning som fundament for finnmarkingenes identitet, stolthet og samhold, enten de bor eller har sine røtter og sin tilhørighet i fylket.

– En tvangssammenslåing med Troms er et unødvendig eksperiment med stor risiko, der Finnmark bærer den største risikoen. Finnmark har svært gode forutsetninger for å utvikle lokale rettigheter og næringer, og muligheter til styring av sine rike ressurser. For dette trenger vi Finnmark som en egen enhet med sitt politiske organ (fylkestinget), sin egen statlige talsmann (fylkesmann) og sin egen statlige og fylkeskommunale administrasjon.

Alf R. Jakobsen mener vedtaket om å slå sammen de to fylkeskommunene svekker hele landets interesser.

– Vi må ta vare på verdiene i nord. Ikke bare oljen og fisken, men også Norges strategiske og geopolitiske interesser. Da må vi ha folk som bor på kysten, og da må vi opprettholde de sivile funksjonene, sier han.

Han mener politikerne bør satse milliarder på utbygging av infrastruktur i Finnmark, i stedet for å bygge ned statlig virksomhet.

– Finnmark har vært forsømt i lang tid. Bygg veier. Bygg sykehus og havner og flyplasser, sier Jakobsen.

Underskriverne mener at et samarbeid med Troms bør skje på andre måter enn ved at Finnmark opphører som egen enhet.

Disse 18 har skrevet under på oppropet:

Alf R. Jakobsen, Arvid Sveen, Asle T. Johansen, Bjørn Sundquist, Gørild Mauseth, John Gustavsen, Jon Rønningen Josef Halse, Kai Somby, Linn Henriksen, Magnar Mikkelsen, Mari Boine, Marion Palmer, Martin Schanche, Nils Gaup, Nils Utsi, Synnøve Persen og Aage Gaup stiller seg bak følgende opprop: