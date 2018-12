TILTALT: Den 43 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer i 2014. Hun nekter straffskyld. Foto: Ådne Husby Sandnes

Syvbarnsmor tiltalt for drap: Nabo hevder å ha sett faren i live på formiddagen

INNENRIKS 2018-12-11T15:54:26Z

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha drept sin far i tidsrommet kvelden 26. mars og formiddagen 27. mars i 2002. Nå hevder en nabo å ha sett faren i live på formiddagen.

Publisert: 11.12.18 16:54

– Jeg så ham på formiddagen, sier naboen til VG.

Hun bor fortsatt like ved huset hvor den 43 år gamle syvbarnsmoren ifølge påtalemyndigheten skal ha drept sin 52 år gamle far i mars 2002.

Den drapstiltalte kvinnen skal ha fortalt flere personer at hun var den siste som så sin far i live. Det er ikke bestridt at hun var på besøk hos faren kvelden før han ble funnet død.

Ingen vitner har derimot plassert henne hos faren formiddagen 27. mars.

– Politiets teori har hele tiden vært at hun drepte sin far kvelden 26. mars eller natt til 27. mars. Dersom naboens forklaring er riktig, slår den hull i politiets teori om at faren ble drept av min klient, sier forsvarer Olav Sylte.

På spørsmål om når naboen så faren, svarer hun følgende:

– 11–12, vil jeg tippe. Jeg vil tro det var i postkassen han hadde vært. Jeg så ham rett utenfor trappen. Vi bor like ved hverandre, sier kvinnen.

– Er du sikker på at det var dagen han ble funnet død at du så ham?

– Jeg mener det var den dagen, sier naboen, som forteller at hun husker flere detaljer fra denne formiddagen.

En annen nabo skal ha reagert på at boblebadet i huset til den 52 år gamle mannen sto på.

Dro hun tilbake?

Av tiltalen går det frem at syvbarnsmoren skal ha drept sin far en gang i tidsrommet kvelden 26. mars og formiddagen dagen etter. Påtalemyndigheten har i retten ikke konkludert med noe eksakt dødstidspunkt innenfor dette tidsrommet.

Et vitne har fortalt at han snakket med faren på telefon kvelden 26. mars, rundt klokken 22. Den nå drapstiltalte datteren skal samme kveld ha kjørt to av farens kamerater hjem, og skal ha videre uttalt til et vitne at hun skulle tilbake til faren.

Et annet vitne har derimot fortalt at han etter dødsfallet ringte kvinnens mor og spurte om datteren kom hjem kvelden 26. mars, noe moren skal ha svart bekreftende på.

Døde i badekar

Den 52 år gamle faren til syvbarnsmoren ble funnet død i et boblebad rundt klokken 13.00, 27. mars i 2002.

Ifølge tiltalen skal datteren ha sørget for at faren, som var kraftig beruset, inntok tabletter inneholdende virkestoffet diazepam.

«I forbindelse med at han oppholdt seg i badekaret presset hun trolig hodet hans under vann» , står det i tiltalen, som peker på at faren døde av «drukning eller forgiftning».

Syvbarnsmoren, som også er tiltalt for ha drept sin ekssamboer i 2014, har nektet å forklare seg for retten.

Hun nekter også straffskyld.

– Grov tabbe

Naboen ble avhørt av politiet etter at syvbarnsmorens forsvarer, Olav Sylte, sammen med privatetterforsker Finn Abrahamsen, hadde tatt kontakt med henne. Politiet har nå avhørt kvinnen, midt under rettssaken som går for Kristiansand tingrett.

– Jeg mener dette er en skikkelig tabbe fra politiets side at de ikke i 2014, da de vurderte å åpne drapssak, startet med å avhøre naboen. At dette kommer under rettssaken, er en svært grov tabbe. Da jeg fikk avhøret, ba jeg dette bli sendt over til Riksadvokaten slik at han kan revurdere tiltalen. Dette vitnemålet innebærer at påtalemyndighetens teori om at dette er et drap, ikke er korrekt, sier Sylte til VG.

– Det er lenge siden dette skjedde, hvilken verdi har vitnemålet til naboen i dag?

– Politiet har lagt til grunn det andre vitner har sagt og tatt dem på ordet. Naboens opplysninger har ikke har vært kjent i saken fra før, hun kan ikke ha hørt dem fra andre og det er detaljerte opplysninger fra en dag som selvfølgelig er lett å huske, sier Sylte.

Statsadvokat Leif Aleksandersen vil ikke kommentere det nye vitnet, som han viser til at vil bli ført for retten etter nyttår.

Drapsplan

Under rettssaken er det ført flere vitner som forteller om urovekkende samtaler.

På nyåret i 2002 skal en 13 år gammel jente ha overhørt en samtale mellom sin far og den nå drapstiltalte kvinnen på Egon i Kristiansand. Under samtalen skal det ha kommet frem at syvbarnsmoren ønsket arven etter sin far. Det skal videre ha blitt snakket om hvordan man skulle ta livet av mannen.

Flere vitner har også fortalt at kvinnen på ulike vis har sagt at det var hun som drepte sin far.