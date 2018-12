TAUET: Begge bilene måtte taues bort etter ulykken på E18. Foto: Frank Evensen

Kjørte feil retning på E18 - kolliderte

INNENRIKS 2018-12-13

En mann i 80-årene kjørte fem kilometer i feil kjøreretning på E18 i Oslo før ferden endte med møteulykke med en taxi.

13.12.18

Oslo politidistrikt meldte natt til torsdag på Twitter at en bil skapte farlige trafikksituasjoner da den kjørte i motgående kjørefelt vestover på E18.

– En ambulanse lå parallelt i riktig kjøreretning og observerte dette. Like etter Bygdøylokket møtte bilen en taxi, og det gikk galt. Heldigvis ser det ut til å ha gått bra med tanke på personskade, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Det var kun førere i begge bilene. Personen som kjørte mot kjøretningen er en mann i 80-årene. Han har fått førerkortet beslaglagt.

– Det er ikke mistanke om promillekjøring, sier Pedersen.

Ifølge operasjonslederen melder Vegtrafikksentralen at bilen ser ut til å ha kjørt i feil retning helt fra Bjørvika til Bygdøylokket, altså en strekning på rundt fem kilometer.

Politiet fikk flere meldinger om ferden, og ambulansen meldte om flere nestenulykker før ulykken inntraff. Den var også først på stedet og fikk ifølge operasjonslederen iverksatt tiltak og avklart at det ikke var alvorlige skader. Den mistenkte føreren er fraktet legevakt for sjekk.

Trafikken ble dirigert over Bygdøylokket mens berging pågikk. 00.18 meldte politiet at E18 under Bygdøylokket var åpnet igjen i begge retninger.