VENSTRE-LEDEREN: Trine Skei Grande har hatt interne prosesser om partikrisen de siste ukene. Her er er hun på Venstres landsmøte på Hell denne helgen. Foto: Therese Alice Sanne

Krisemøtet i «Villa Grande»: Slik vil Trine gjenreise Venstre

HELL (VG) På interne møter i Venstre har Trine Skei Grande forklart partiets krise med at Høyre har kuppet Venstre-saker, at KrFs retningsvalg tok hele rommet, og på indre personkonflikter i sitt eget parti.

Publisert: 10.03.19 22:12







Torsdag 21. februar samlet sentralstyret i Venstre seg på Bygdøy i Oslo, og Trine Skei Grande skal ha delt sin analyse av krisen.

Omgivelsene rundt det alvorstunge strategimøtet var i seg selv historiske. Og stedet bærer partilederens navn: Villa Grande på Bygdøy i Oslo.

Venstre hadde booket rom på Holocaust-senteret, i herskapshuset som ble påbegynt i 1917, og som var Vidkun Quislings førerbunker under andre verdenskrig.

Gikk på Høyre

Der la Trine Skei Grande frem sin analyse av hvorfor det går dårlig med Venstre. VG har snakket med en rekke kilder som var til stede på møtet, eller som kjenner de interne diskusjonene.

Dette var Venstre-lederens analyse:

1. Det er Høyre som får gevinsten og æren for alle de store seirene som Venstre mener de har kjempet gjennom i regjeringsforhandlinger.

Et eksempel på en slik sak er rusreformen, der rusavhengige ikke lenger skal straffeforfølges, men overføres til helsebehandling.

Venstre-folk påpeker at helseminister Bent Høie (H) opprinnelig var sterkt imot reformen, men er den som nå gjennomfører den og får all medieoppmerksomheten.

Mistet integreringsdugnaden

Et annet eksempel Grande trakk frem, er regjeringens integreringsdugnad, Uttrykket skal først ha blitt lansert i et notat fra Venstres stortingsgruppe.

Venstre mener det var de som kjempet saken gjennom under regjeringsforhandlingene på Jeløya i Moss i januar 2018. Siden har Høyre presentert det som sin store seier.

– Og nå er det kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) som står ansvarlig for dugnaden, og som får all oppmerksomheten, sier en kilde.

Når Venstre-lederen offentlig sier at «Venstre må ta mer plass i regjering», rommer det også en intern kritikk mot at Venstre ikke klarer å få offentlig anerkjennelse for politiske initiativ som de selv står bak, men som andre statsråder står i sentrum for.

Konfliktsakene

2. Partiet har blitt for smalt. Grande mener Venstre har blitt for lite opptatt av det folk flest er opptatt av, et parti som nesten utelukkende får oppmerksomhet i konfliktsaker der de ikke ønsker å profilere seg.

Et eksempel på en sånn sak er abortdebatten som har fortsatt etter at regjeringen stilte seg bak innskrenkningen av retten til såkalt tvillingabort.

Venstre ønsket ikke denne endringen, men den ble en del av kompromisset med KrF på Granavolden. Da Trine Skei Grande og hennes kulturdepartement fikk ansvaret for likestilling, ble hun den offentlige skyteskiven for en politikkendring som Venstre ikke ønsket.

KrF tok all plass

3. KrFs retningsvalg skygget for Venstres snuoperasjon.

Hele høsten i fjor bygget Venstre enorme forventninger til sitt første statsbudsjett som regjeringsparti.

Men 28. september, få dager før budsjettet ble lagt fram, startet knivingen mellom KrFs Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om KrFs veivalg.

Prosessen i KrF tok all plass i mediene store deler av høsten, og Venstre klarte aldri å profilere det de mente var store seire i statsbudsjettet.

“Det er vel ingen som engang husker at vi la frem et statsbudsjett med mange Venstre-seire. Det druknet fullstendig”, sier en kilde i Venstre-ledelsen til VG.

Personkonfliktene

4. Personkonfliktene må ta slutt.

Grande mener diskusjonen om henne som partileder og konfliktsakene mellom henne selv og Abid Raja har vært svært skadelig.

Etter Grandes innledning fikk ordet gå fritt blant medlemmene i sentralstyret, og diskusjonene der beskrives av VGs kilder som «uvanlig ærlige og direkte».

Bunnpunktet: Granavolden

Knapt noen av VGs kilder legger skjul på at stemningen ikke var god, hverken i Venstre eller i de andre regjeringspartiene, etter at den nye regjeringserklæringen fra Gardermoen ble lagt fram 17. januar i år.

GARDERMOEN: Partilederne Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande, og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, presenterte den nye regjeringserklæringen 17. januar. Foto: Gisle Oddstad

– Ingen av partiene fikk noen opptur etter Granavolden, sier en kilde.

Forhandlingene hadde vært knallharde. Etterpå møtte flere av partiene åpen opposisjon fra sine egne da de presenterte regjeringserklæringen for sine partiorganer.

Ny arbeidsform

Stemningen i Venstre var på bunn. Stortingsrepresentantene klaget over at de ikke fikk nok kontakt og oppmerksomhet fra partiets folk i regjeringskontorene. Samtidig sviktet velgerne, det var direkte målbart på meningsmålingene i februar.

Nå har de lovet hverandre bot og bedring. Samtlige heltidspolitikere skal ut og møte partiorganisasjonen og reise mer i Norge.

De har innført et nytt møtepunkt, hver tidlig fredag morgen, mellom partiledelse, regjeringsfraksjonen, stortingsgruppen og partikontoret.

De skal jobbe knallhardt for å gjenreise tilliten. To saksfelter har nå høyest prioritet:

– Venstre skal være det grønne næringspartiet og det liberale skolepartiet, sa partilederen da hun avsluttet Venstres landsmøte på Hell søndag ettermiddag.

Tre punkts-planen

Uken før landsmøtet rullet Venstre-lederen ut sin plan for å gjenreise partiet:

Punkt en: – Vi må jobbe bedre med våre lokale kandidater. Vi skal skape oppmerksomhet rundt lokale saker, og stortingsgruppen skal i gang med mer reisevirksomhet for å besøke bedrifter og skoler.

Punkt to: Venstre skal ta mer plass i regjeringen og må vinne flere saker som er viktige i folk sin hverdag.

Punkt tre: Venstre skal «heie fram de bedriftene som ikke forurenser og som skaper arbeidsplasser», «stille krav til lærerne og gi hver enkelt elev mer tillit, og «bekjempe overvåkning på nettet og netthets».

Trine Skei Grande vil ikke kommentere VGs opplysninger.