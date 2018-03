FRP-TOPPER: Her er tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og nåværende leder Siv Jensen på Frps landsmøte på Gardermoen i mai 2013. Foto: Terje Bringedal, VG

Carl I. Hagen fillerister Siv Jensen etter KrF-flørt

Publisert: 22.03.18 05:28

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen går kraftig ut mot Frp-leder Siv Jensen for hennes positive signaler om at KrF bør inn i regjeringen.

– Det er helt uaktuelt å belønne Knut Arild Hareide og KrF gjennom å åpne for å ta dem inn i regjering, like etter at de har støttet et mistillitsforslag og sørget for at Sylvi Listhaug må gå av som statsråd, sier han og fortsetter:

– Jeg mener det burde være helt uaktuelt å snakke om.

– Du tenker på det Siv Jensen sa til VG om at hun var positiv til at KrF skal bli en del av den borgerlige regjeringen?

– Ja, du sier ikke det samme dag som Frps mest populære statsråd må gå av fordi KrF har drevet et hardkjør og bidratt til at Listhaug måtte gå av. Det var meget uklokt, sier Hagen.

– Mange er rasende

Han mener mange velgere og Frp-politikere vil reagere på det.

– Det er mange velgere og Frp-tillitsvalgte som er rasende på KrF fordi de tok føring for å fjerne Sylvi Listhaug fra jobben som justisminister. Da blir det helt feil å si at vi er positive til å få dem inn i regjering, sier Hagen.

Siv Jensen sa dette til VG tirsdag bare få timer etter at hennes partifelle, Sylvi Listhaug, måtte gå av:

– Vi ønsker selvfølgelig KrF inn som en del av et regjeringssamarbeid. Både fordi vi over tid har hatt et godt samarbeid med KrF og fordi det vil styrke den borgerlige siden i Norge og sikre at Jonas Gahr Støre holdes langt unna regjeringskontorene i mange år.

Hun la dog til: – For oss er politikk viktigst. KrF må først finne ut av hva de vil, så får vi se hva vi kan klare å bli enige om.

– Helt feil

– Timingen blir helt feil. Jeg holder også åpent at KrF senere kan komme inn i regjering, eksempelvis i forbindelse med budsjettarbeidet til høsten, men å uttale seg om det, slik Siv Jensen gjorde, samme dag som KrF bidro til at Listhaug måtte trekke seg, var meget uklokt, sier Hagen.

– Hvilken posisjon bør Listhaug få nå som hun skal være stortingsrepresentant?

– Hun bør få en post i en tung komité, eksempelvis finans. Der har vi Helge André Njåstad, som det kan bli aktuelt å foreta et bytte med. Han er dyktig og da kan Listhaug både få en tung komité og bli nestleder i stortingsgruppen.

Hagen mener det er uaktuelt for Listhaug å bli parlamentarisk leder for stortingsgruppen, noe flere partikilder også tidligere har uttalt til VG .

– Ja, det anser jeg som uaktuelt: Hans Andreas Limi gjør en utmerket jobb i den posisjonen.

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt til VG at det var nettopp et fremtidig borgerlig samarbeid mellom alle de fire borgerlige partiene, hun hele tiden tenkte på, når hun la sin strategi gjennom Listhaug-saken.

Hun sa at det viktige var «å sørge for at det ble ført en ordentlig debatt i en vanskelig sak, uten å ødelegge for det borgerlige samarbeidet».

Siv: Jeg skjønner at Carl reagerer

Siv Jensen sier hun har forståelse for reaksjonene.

– Jeg skjønner at Carl reagerer og vil gjerne presisere det jeg sa. KrF må finne seg selv før det blir aktuelt å ta de med inn i regjeringen. De må bestemme seg for om de er et parti til venstre eller høyre i norsk politikk. Når KrF ville felle Listhaug og regjeringen plasserte de seg til venstre i norsk politikk:

– For meg er de politiske sakene viktigst. Jeg er sikker på at blå velgere er tjent med et bredt samarbeid på ikke-sosialistisk side for å få mest mulig gjennomslag for en politikk som gir mer frihet for folk og bedrifter. Jeg håper KrF velger rett side og velger Erna Solberg i stedet for Jonas Gahr Støre.

– Vi skjønner ingen verdens ting

I Frp er det ingen tvil om at regjeringsdebatten går. NTB gjengir at avisen Dagen har snakket med Frp-fylkeslederne om saken. De viser til at Frp samarbeider godt med KrF lokalt.

– Vi skjønner ingen verdens ting av at KrF søker kompaniskap med Rødt og SV. Det er så fjernt fra hvordan vi kjenner partiet i Møre og Romsdal der KrF er både borgerlige og forutsigbare, sier Frank Sve i Møre og Romsdal Frp.

Gustav Bahus i Hordaland Frp skryter av det lokale samarbeidet. Om mulig regjeringssamarbeid sier han:

– Det må gå bra så lenge de bestemmer seg for å være et borgerlig parti.

Lars-Svein Drabløs i Sogn og Fjordane Frp sier han bare har én kommentar:

– Jeg har ønsket meg og ønsker meg fortsatt en flertallsregjering.