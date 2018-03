TAUS: Erna har ikke svart på om Listhaug bør beklage innlegget sitt, eller ikke. Foto: Jørgen Braastad

Solberg vil ikke svare på om Listhaug bør beklage

Publisert: 14.03.18 12:37 Oppdatert: 14.03.18 13:00

Statsministeren vil fortsatt ikke svare på om Sylvi Listhaug (Frp) må beklage eller slette utspillet om terror og Arbeiderpartiet. AUF-lederen krever en uforbeholden unnskyldning.

De siste dagene har det stormet rundt landets nye justisminister, etter at hun la ut et bilde på Facebook av væpnede menn og ordene «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

VG har i to dager gjentatte ganger stilt Erna Solberg spørsmål om hun mener Listhaug bør beklage og slette innlegget – og om hun har bedt Listhaug beklage.

Solberg har sendt flere sitater til VG de siste to dagene hvor hun har sagt at Listhaug gikk over grensen – men statsministeren har ikke villet besvare spørsmålet om en beklagelse eller sletting.

– Statsministeren er opptatt i budsjettmøter, og er derfor ikke tilgjengelig for kommentarer, sier Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter.

Onsdag ettermiddag slettet Listhaug det omdiskuterte innlegget på Facebook, melder NTB. Hun skriver på Facebook at grunnen er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje.

AUF om Listhaug-svar: – Dette er ingen beklagelse

Listhaug svarte tirsdag kveld på kritikken mot utspillet. Hun sa det ikke var hennes hensikt å såre, og at hun aldri mente innlegget skulle kobles til 22. juli. Det sto ikke noe om 22. juli i innlegget om terror og Arbeiderpartiet , men posten har likevel skapt massive reaksjoner i AUF, og Ap-leder Støre som mener den nører opp under et hat mot Ap som terroren den 22. juli sprang ut fra.

– Dette er ingen beklagelse, sier AUF-leder Mani Hussaini om Listhaugs Facebook-forsvar.

AUF vurderer å droppe Solbergs invitasjon til minneseremonien på Utøya 22. juli – om beklagelsen ikke kommer.

– Det mest skuffende er likevel at fortsatt, fem døgn etter, så vet vi enda ikke om statsminister Erna Solberg stiller seg bak Listhaugs Facebook-innlegg. Det sårer mange av de overlevende og etterlatte fra Utøya at statsministeren ikke har satt ned foten for den typen hatretorikk, sier Hussaini til VG.

Han peker på at Listhaug har beklaget at folk ble støtt, men at posten ligger der fortsatt.

– Kommentarfeltet under viser hva slags grums det er hun fortsetter å mobilisere. Hvis hun mener noe med dette må hun gi sin uforbeholdne unnskyldning og slette posten, sier Hussaini.

Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med Listhaugs forsvar – og krever fortsatt at hun beklager.

Listhaug skriver tirsdag kveld at hun er lei seg for kritikken – og at det å si at hun bevisst nører opp under hat er å tillegge henne holdninger hun ikke har.

– Jeg har stor forståelse for de overlevende fra Utøya som sier at de ikke oppfatter dette som en beklagelse, og at det er som å slå noen i magen og deretter beklage at det gjorde vondt, sier likevel AUF-lederen.

Erna Solberg har flere ganger understreket at hun mener Listhaugs innlegg var over streken for hva som er akseptabelt – og et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet.

Støre har kritisert Solbergs håndtering av saken og kaller den feig. Onsdag morgen påpeker han at hun fortsatt ikke har svart på om hun mener innlegget kan bli stående. NRK påpekte i en sak på søndag at Solberg heller ikke da ville svare på om Listhaug må slette innlegget. Det reagerer også Anniken Huitfeldt (Ap) sterkt på:

– Statsministerens viktigste oppgave er å bidra til at vi holder sammen som nasjon, også nesten syv år etter terrorangrepet 22. juli. Det klarer hun ikke når hun er unnvikende og utydelig. Hun holder kanskje regjeringen sammen ved å unngå å be Listhaug om å fjerne innlegget, men det kan ikke gå foran alle andre hensyn, skriver Huidtfelt til VG onsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt tirsdag dette innlegget om Listhaug-saken:

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bruker sterke karakteristikker av meg og regjeringen. De er ikke nye, og han sa tilsvarende i valgkampen. Jeg tror alle politikere ønsker å bekjempe terror, og det er viktig å ikke tillegge politiske motstandere meninger de ikke har, svarte statsminister Erna Solberg etter talen i en SMS til VG.

Hun skriver at terroren som rammet menneskene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli var et angrep på hele Norge, og spesielt Arbeiderpartiet og AUF, som aldri må glemmes. Hun mener vi har vist samhold i Norge etter 22. Juli.

– Vi skal arbeide for å hindre fremveksten av slikt hat, og for å informere mot ekstremisme. Jeg håper at vi fortsatt skal stå sammen om at terror skal bekjempes uansett hvilket hat eller ideologi som står bak.