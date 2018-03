DØDELIG SKUDD: En person er bekreftet omkommet etter at et skudd ble avfyrt på en adresse i Nittedal, lørdag kveld. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nittedal: Én person skutt og drept

Publisert: 10.03.18 21:18 Oppdatert: 10.03.18 22:07

Politiet rykket ut med bevæpnet politi etter at en person ble skutt på en adresse i Nittedal.



Ved 21-tiden bekrefter politiet at vedkommende er drept.

– 18.48 fikk vi beskjed om at én person var skutt og skadet. Vi var på stedet 19.00. Det vi kan si nå, er at en person er omkommet. Vi har kontroll på en person som er pågrepet og siktet. Vedkommende døde på Ullevål sykehus etter å ha blitt fraktet dit i ambulanse. Vi har iverksatt teknisk og taktisk etterforskning, sier innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt til VG.

Han vet foreløpig ikke om de pårørende er varslet.

Tidligere lørdag kveld sa operasjonsleder Gisle Sveen følgende:

- Vi bekrefter at vi er på en adresse der, etter at vi fikk en melding om at en person var utsatt for skuddskade. En person er skutt og alvorlig skadet. Vi har kontroll over de impliserte, og leter ikke etter noen, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Ambulansen var da til stede med både biler og helikoptre.



Én enhet fra Nittedal brannstasjon bistår politiet, sier vaktleder Jan Fausk ved 110-sentralen på Romerike til VG. For ytterligere opplysninger henviser han til politiet.

Operasjonsleder Sveen kan ikke si noe om forløpet til hendelsen, men bekrefter at det er igangsatt etterforskning.