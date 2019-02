GRUNNSKOLEPOENG: Jentene skårer høyest i antall grunnskolepoeng i norsk skole, viste Camilla Stoltenberg da hun presenterte rapporten om kjønnsforskjeller i skolen på Eiksmarka skole mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Stoltenberg-utvalget: Matte-karakter bør telle mer enn mat og helse-karakter

Karakterer i matematikk bør veie tyngre i elevenes poengfangst enn fag med færre timer, foreslår Stoltenberg-utvalget.

Forslaget innebærer en innføring av poengberegning av standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet etter fagenes timetall, skriver Stoltenbergutvalget i sine forslag til tiltak.

Forslaget er et av flere som skal gi guttene et løft i skolen. En vekting av karakterer – etter fagenes timetall skal gjelde både i ungdomsskolen og i videregående opplæring, foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget.

Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving.

VIL LØFTE SLØYD: Mer yrkespregede fag som sløyd og mat og helse trenger mer et løft enn matematikk, mener Mona Fagerås i SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gutter ligger lavere

Kjønnsforskjellen i grunnskolepoeng ligger mellom fire og fem poeng i snitt, og varierer lite fra år til år. Det vil si at en gjennomsnittlig gutt har mellom syv og ni karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen som er lavere enn det en gjennomsnittlig jente har, ifølge rapporten.

Et eksempel på utregning av grunnskolepoeng etter timetall-vektingen, reduserer kjønnsforskjellene i karakterer med flere grunnskolepoeng, viser utvalgets utregning. Se faktaboks:

Mindre karakter-forskjell mellom gutter og jenter I beregningen av kjønnsforskjeller har utvalget inkludert 13 standpunktkarakter: engelsk muntlig, engelsk skriftlig, norsk hovedmål, norsk sidemål, norsk muntlig, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

Ved beregning av gjennomsnitt av standpunktkarakterene er hvert fag vektet etter fagets andel av det totale timetallet.

Dette snittet ble deretter multiplisert med ti og skriftlig og muntlig eksamen legges til, slik at totalsummen deles på 11,6 for å få et gjennomsnitt (ti standpunktkarakterer, en skriftlig eksamenskarakter og 0,66 muntlig eksamenskarakter).

Med dette alternativet reduseres kjønnsforskjellene fra 4,8 til 4,4 grunnskolepoeng (39,1 for gutter og 43,5 for jenter) – eller åtte prosent. Kilde: Stoltenbergutvalget Vis mer vg-expand-down

– Som ethvert tiltak vil selvsagt også dette ha noen bivirkninger. Nemlig at småfagene vil få mindre betydning, sier utvalgsleder Camilla Stoltenberg til fagbladet Utdanning.

Utdanningspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) på Stortinget, er positiv uansett.

– Dette er et nytenkende og spennende forslag. Ap er beredt på å teste ut ulike forslag, og vi forventer at statsråden utreder dette grundig i arbeidet med stortingsmeldingen, sier Tvedt Solberg til VG.

NYTENKENDE: Torstein Tvedt Solberg i Ap på Stortinget er positiv til et nytt poengberegnings-system i skolen. Foto: David Engmo, VG

Han advarer likevel mot å tro på en kvikkfiks-løsning for å tette kjønnsgapet i skolen.

– Dette forslaget tar grep om nåsituasjonen, men vi må også ta mer helhetlige grep, mener Ap-politikeren.

Hans kollega i utdanningskomiteen, Mona Fagerås (SV) er ikke på langt nær like positiv.

– Jeg er skeptisk. I fremtiden trenger vi virkelig folk som er praktisk anlagt. Satsingen på yrkesfag må bli sterkere. Da blir det en merkelig prioritering å la fag som matematikk få større betydning enn sløyd. De praktiske fagene trenger høyere status, ikke lavere betydning, sier Fagerås.

Vil løfte praktiske fag

– Men Stoltenberg-utvalget har beregnet at den foreslåtte karakter-modellen vil utjevne forskjell i karakterer mellom kjønnene?

– Jeg holder likevel fast på at det er viktigere å heve statusen på yrkesfag enn å endre poengberegningen som det foreslås av Stoltenberg-utvalget, svarer Fagerås.

Hun har selv 20 års erfaring fra skolen som lærer, sosiallærer og rektor.

Professor Arne Lervåg ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, sier at å endre utregningsmetoden er et veldig enkelt tiltak å gjennomføre, og at det er ett av få tiltak hvor de er nokså sikre på effekten.

– Noen synes det er urimelig at et fag som kanskje har en femtedel av timetallet i grunnskolen sammenlignet med matematikk, likevel skal telle like mye, sier Lervåg til Utdanning.

Kroppsøving viktigere

En slik vekting etter antall timer vil også gjøre karakteren i kroppsøving litt viktigere enn den er nå.

– Det er det eneste faget hvor gutter gjør det bedre enn jenter, sier Lervåg.

Ettersom det er mange lærervurderte standpunktkarakterer og få eksamenskarakterer, mener Stoltenbergutvalget at vurderingssystemet ser ut til å være en ulempe for gutter.

Kjønnsforskjellene er noe mindre i eksamenskarakterer enn i standpunktkarakterer. Det er videre mange språkkarakterer på vitnemålet for grunnskolen.

Ettersom kjønnsforskjellen er store i disse fagene, vil antallet språkkarakterer i større grad gagne jenter enn ved poengberegningen til opptak til videregående opplæring, skriver utvalget i sin rapport.

Turid Kristensen (H) i Stortingets utdanningskomité er positiv:

– Absolutt et spennende forslag som jeg gjerne ser nærmere på, selv om dette alene ikke vil løse utfordringene med kjønnsforskjellene vi ser i norsk skole. Ett av flere gode forslag, og vi må finne frem til en helhetlig pakke med tiltak som sørger for å løfte guttene uten at det vil holde jentene tilbake.