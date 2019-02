HARDT ORDSKIFTE: Jonas Gahr Støre (Ap) konfronterte statsminister Erna Solberg (H) med oljepengebruken i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Solberg og Støre i full krangel om oljepenger

INNENRIKS 2019-02-06T09:40:46Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Høyre og statsminister Erna Solberg ikke lengre er garantist for ansvarlig oljepengebruk. Onsdag morgen barket de sammen i Stortingets spontanspørretime.

Publisert: 06.02.19 10:40

– Alle skjønner at å gjenanskaffe en sunket fregatt og et utbombet regjeringskvartal med oljepenger, er et brudd på handlingsregelen, sa Støre.

– Vi har ligget under handlingsregelen i hvert eneste budsjett. Selv om vi ikke har vært perfekte, har vi nær doblet den delen av oljepengene som er vekstfremmende, svarte Solberg.

Bakgrunnen for konfrontasjonen i Stortinget er et punkt i regjeringserklæringen der Erna Solbergs flertallsregjering vil utrede muligheten til å bruke penger «under streken», altså direkte uttak av oljefondet, til å betale for en ny fregatt og bygge nytt regjeringskvartal etter terrorangrepet i 2011.

– Mistet styringen

Støre fulgte opp med å beskylde regjeringen for å skjule penger, og at det lignet på andre land som har mistet styringen over økonomien.

– I 2013 sa hun at hun var garantist for handlingsregelen. Nå ser vi hvordan Frp har påvirket henne, sa Støre.

Men Erna Solberg forsvarte seg med at også Ap krone for krone har brukt nøyaktig like mye oljepenger som regjeringen i sitt økonomiske opplegg for 2019.

– Vi har ikke sagt at vi skal bruke oljepenger til dette. Vi har sagt at vi skal utrede et prinsipp om selvassuranse, sa statsministeren. Hun viste til at staten med oljepengene garanterer for store ødeleggelser i oljesektoren med penger fra oljefondet, og la til at man må kunne tenke seg å gjøre det samme etter et stort terrorangrep på land, eller en stor båt som har gått ned, sa hun.