Jensen frikjent for narkotika-tiltalen

INNENRIKS 2019-01-28T12:10:03Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Juryen har frikjent den tidligere politimannen Eirik Jensen (61) for medvirkning til smugling av narkotika, men finner ham skyldig i grov korrupsjon.

Publisert: 28.01.19 13:10

For kort tid siden leste juryen i ankesaken opp kjennelsen i sal 250 i Oslo tingrett.

Juryformann Annstein Garnes sa at juryen svarer nei på spørsmålet om Eirik Jensen har medvirket til ulovlig innførsel av narkotika.

Juryens kjennelse er en stor seier for Eirik Jensen som hele veien har hevdet sin uskyld. Han har tidligere sagt at livet er over dersom han blir dømt i lagmannsretten.

For Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten, som tok ut tiltalen, er juryens avgjørelse et stort tap.

Eirik Jensen og hans samboer Ragna Lise Vikre ga hverandre en stor klem da de kom ut av rettssalen.

Juryen gir ingen begrunnelse for avgjørelsen. Men siden de svarer nei, så betyr det at de mener Spesialenheten for politisaker ikke har lagt frem tilstrekkelig med bevis for at Jensen har medvirket til én eller flere av de 48 hasjinnførslene i tiltalen.

Det andre hovedspørsmålet var:

– Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

– Ja med flere enn seks stemmer, svarte juryformannen.

Juryen svarer også ja på om korrupsjonen er å anse som grov.

Dette er den siste saken som føres med den gamle juryordningen i Norge. Juryen har også brukt svært lang tid på rådslagningen.

Onsdag ettermiddag trakk juryen seg tilbake for å diskutere skyldspørsmålet, like før klokken 11 mandag ble pressen varslet om at kjennelsen var klar.

Det er få ankemuligheter for Spesialenheten for politisaker. Skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort nå, men det er mulig å anke eventuelle feil under rettsbehandlingen til Høyesterett.

I forrige rettsrunde ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj i perioden 2004-2013, samt for å ha mottatt penger og tjenester verdt 667.800 kroner av medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Det er overraskende

– Det kan vel tenkes at bevisene for korrupsjon, med denne klokken han skal ha fått og med baderommet var klarere, sier VGs krimekspert Øystein Milli.

Milli sier videre at det kan være juryen ikke var sikre nok på om meldingene mellom Jensen og Cappelen handlet om narkotika eller informasjon.

– Ja, dette er overraskende. Dette vil ha mye å si for straffeutmålingen. Han kan kanskje komme ned på en tredjedel. Strafferammen er maks 10 år, men man vet ikke om han skal helt opp på det nivået. Det blir mye mindre enn i tingretten, sier Milli.