Foreldre anmeldt – holdt barn borte fra skolen grunnet strålefrykt

Stavanger kommune har anmeldt et foreldrepar som holdt et barn hjemme fra skolen av frykt for stråling fra nettbrett og trådløse nett.

NTB

Publisert: 15.02.19 03:07







I november varslet kommunen at den vurderte å anmelde foreldrene for brudd på opplæringsloven, og nå er avgjørelsen tatt, skriver Stavanger Aftenblad. Påtaleansvarlig Kristin Aasberg Ueland i politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelse og etterforsker saken på vanlig måte.

Ifølge varselet fra i fjor har et barn i grunnskolealder blitt holdt hjemme siden september 2018.

«Foresatte har forklart skolen at årsaken til at NN (barnet) holdes hjemme, er at skolens bruk av nettbrett og trådløst nettverk vurderes som en alvorlig helserisiko», skrev kommunen i november. Bruk av nettbrett i undervisningen er en del av Stavanger kommunes IT-strategi.

– Vi har vært involvert i saker hvor barn har hatt høyt fravær fra grunnskoleopplæringen, men ikke med denne begrunnelsen i bunn. Dette er en høyst uvanlig sak, sa skolesjef Jørn Pedersen nylig. Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring, enten gjennom vanlig skolegang eller hjemmeundervisning eller tilsvarende opplegg.

Foreldrene har blitt invitert til møte med rektor, men har takket nei. De har ikke uttalt seg i saken fra Aftenbladet.